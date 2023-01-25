У Валерия Меладзе после слов "Героям Слава!" отменили концерты в России

Так, на концерте 8 марта в Барвихе его заменили Владимиром Пресняковым.

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57-летний певец Валерий Меладзе на новогодней вечеринке в Дубае ответил на приветствие "Слава Украине", сказав "Героям Слава". Теперь, судя по всему, концертов у Меладзе в России не будет. Их начали отменять, а Меладзе заменять другими артистами. Об этом пишет Starhit.

Так, 8 марта у Валерия Меладзе было запланировано выступление в шикарном клубе "Барвиха Luxury Village". Билеты были почти распроданы. Стоимость их достигала 70 тысяч рублей (37 тысяч гривен), однако стало известно, что мероприятие с участием Меладзе отменили.

А его оперативно заменили на Владимира Преснякова.

"8 марта все, кто купил билеты, прийти могут, но на концерт Владимира Преснякова. Все места, цены остаются такими же", — поделились с представителями прессы сотрудники концертного зала в Барвихе.

Также известно, что были отменены концерты Меладзе в Иркутске, Новосибирске, Красноярске, Краснодаре, Сочи, Барнауле.

Организаторы говорят, что исполнитель попал в негласный "черный список" запрещенных в РФ артистов.

Напомним, отмена концертов Меладзе началась после новогодней вечеринки в Дубае, где он выступал вместе с другими звездами российского шоу-бизнеса.

Мужчина из толпы подошел к нему и на видео решил записать поздравление от артиста для своей жены Веры. После чего автор видео говорит "Слава Украине", а Меладзе полушепотом отвечает "Героям слава!".

Разразился скандал. Российский сенатор Елена Афанасьева потребовала лишить Меладзе российского гражданства и всех званий. Ее поддержал депутат Государственной думы Сергей Миронов. По мнению Миронова, "настоящий российский артист" не может и не должен себя так вести.

24 февраля 2022 года Валерий Меладзе записал антивоенное обращение в своих соцсетях, однако активной проукраинской позиции за певцом замечено не было.