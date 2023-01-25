У Валерія Меладзе після слів "Героям Слава!" скасували концерти в Росії

Так, на концерті 8 березня у Барвисі його замінили Володимиром Пресняковим.

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57-річний співак Валерій Меладзе на новорічній вечірці у Дубаї відповів на вітання "Слава Україні", сказавши "Героям Слава". Тепер, зважаючи на все, концертів у Меладзе в Росії не буде. Їх почали скасовувати, а Меладзе замінювати на інших артистів. Про це пише Starhit.

Так, 8 березня у Валерія Меладзе було заплановано виступ у шикарному клубі "Барвиха Luxury Village". Квитки були майже розпродані. Вартість їх сягала 70 тисяч рублів (37 тисяч гривень), проте стало відомо, що захід за участю Меладзе скасували.

А його оперативно замінили на Володимира Преснякова.

"8 березня всі, хто купив квитки, прийти можуть, але на концерт Володимира Преснякова. Усі місця, ціни залишаються такими ж", — поділилися з представниками преси співробітники концертної зали в Барвисі.

Також відомо, що було скасовано концерти Меладзе в Іркутську, Новосибірську, Красноярську, Краснодарі, Сочі, Барнаулі.

Організатори кажуть, що виконавець потрапив до негласного "чорного списку" заборонених у РФ артистів.

Нагадаємо, скасування концертів Меладзе розпочалося після новорічної вечірки у Дубаї, де він виступав разом з іншими зірками російського шоу-бізнесу.

Чоловік із натовпу підійшов до нього і на відео вирішив записати привітання від артиста для своєї дружини Віри. Після чого автор відео каже "Слава Україні", а Меладзе пошепки відповідає "Героям слава!".

Вибухнув скандал. Російський сенатор Олена Афанасьєва зажадала позбавити Меладзе російського громадянства та всіх звань. Її підтримав депутат Державної Думи Сергій Миронов. На думку Миронова, "справжній російський артист" не може і не повинен так поводитися.

24 лютого 2022 року Валерій Меладзе записав антивоєнне звернення у своїх соцмережах, проте активної проукраїнської позиції за співаком не було помічено.