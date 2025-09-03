Грибы, природа и хозяйство: гуцул из Карпат разрывает интернет кадрами из своей жизни в горах

Блогер Назар Шатрук, который называет себя "Амбассадором Гуцульщины", грибным экспертом и гидом, захватывает аудиторию в сети своими видео о жизни в Карпатах. Его ролики о горах и обыденности набирают тысячи просмотров.

Related video

Парень рассказывает о своей рутине в украинских Карпатах и делится историями в социальной сети TikTok.

В одном из видео блогер сообщил, что его Reels в Instagram принес ему 30 тысяч подписчиков и более 700 тысяч лайков. В нем он рассказывает и показывает, что ходит за грибами и ведет хозяйство. Похожее видео он опубликовал и в TikTok, его посмотрели более 90 тысяч пользователей.

"Я гуцул, живу в Карпатах, хозяйничаю, хожу по грибы, показываю, как веду свое хозяйство, снимаю влоги о своих родных Карпатах. Может своими видео я кого-то вдохновлю такими вещами, как жизнь на природе, среди просторов и красоты", — сказал Назар.

Блогер снимает о жизни в горах

У парня более 15 тысяч подписчиков в TikTok, а в Instagram за ним следят 73 тысячи человек. Он называет свой блог "Мир глазами гуцулов" и занимается не только съемкой видео, а также продажей экотоваров из Карпат.

Реакции людей

Пользователи в TikTok оставляют различные комментарии под видео парня. В частности, пишут, как любят горы и спрашивают, можно ли приобрести грибы, дома, или даже приехать в гости:

"Хочу быть вашей соседкой";

"Можно к Вам приехать? Я бы столько там вкусного приготовила";

"Молодец, что так искренне любишь свой край";

"Люблю свою родную Полтавщину, но наши Карпаты — это что-то магическое. Туда хочется возвращаться снова и снова. Спасибо тебе";

"Карпаты — моя любовь".

