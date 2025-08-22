Врач переехала из Киева в село: почему она это сделала и как там живет (фото, видео)

Светлана родилась в горах и выросла там. Со временем она выучилась в киевском медицинском университете имени Богомольца и вернулась в родное село Речка.

Related video

Семейный врач призналась, что ее стиль жизни и интересный, и трудный одновременно: "Я всегда мечтала вернуться к себе в деревню, но я просто не подозревала, что меня здесь ожидает, потому что последний раз, когда я была, это я была подростком в школе, и у меня была беззаботная жизнь. Сейчас это и классно, и тяжело". Об этом Светлана рассказала Иванке Дячук.

Врач переехала из Киева в село

Мама врача просит ее переехать обратно в Киев или хотя бы в больший населенный пункт, но ей очень нравится быть именно в родном селе. Сейчас Светлана думает, чтобы найти дополнительный источник заработка, чтобы не покидать медицину и продолжать помогать людям. Вероятно, это будет туризм.

Село Речка в Карпатах Фото: YouTube

Почему вернулась в деревню

Светлана признается, что любит и медицину, и горы.

"Так как я родилась в горах и прожила большую часть жизни, я не ищу легкой жизни", — говорит врач.

По ее словам, не было ни одной свадьбы с музыкой во время войны. А односельчане очень переживают за защитников и защитниц Украины, которые на фронте.

Село в Карпатах Фото: YouTube

Мечты Светланы

"Я бы хотела, чтобы мое село развивалось. Я бы хотела, чтобы медицина в хорошем состоянии, образование и так супер. Хочется, чтобы здесь было больше людей. И если честно, мне очень жаль за нашу культуру. У нас здесь очень много мастеров разных ремесел. И мне бы хотелось в первую очередь, чтобы наш край был популярен и известен нашей культурой, нашими ремеслами, чтобы они не пришли в упадок", — признается Светлана.

Люди в комментариях с восторгом отреагировали на рассказ врача:

"Я сама врач в Киеве, поэтому понимаю какая сложная и ответственная работа у этого семейного врача".

"Никогда бы не подумала что в таком маленьком селе может быть такая амбулатория! Вызывает восторг и дает надежду!".

"Благодаря таким людям и существует наша страна. Искренняя, преданная своей профессии, добрая и сильная женщина, настоящий врач!".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Женщина из Киева говорила, что мечтает стать счастливой хиппи, поэтому спонтанно купила дом в селе на Житомирщине.

Пара приобрела дом недалеко возле Говерлы за три тысячи долларов, потратив на ремонт больше.

Кроме того, женщина купила дом в селе под Черкассами и делает там ремонт.