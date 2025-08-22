Лікарка переїхала з Києва в село: чому вона це зробила та як там живе (фото, відео)

Світлана народилася в горах та виросла там. Згодом вона вивчилася в київському медичному університеті імені Богомольця і повернулася до рідного села Річка.

Сімейна лікарка зізналася, що її стиль життя і цікавий, і важкий одночасно: "Я зажди мріяла повернутися до себе в село, але я просто не підозрювала, що мене тут очікує, тому що останній раз, коли я була, це я була підлітком в школі, і в мене було безтурботне життя. Зараз це і класно, і важко". Про це Світлана розповіла Іванці Дячук.

Лікарка переїхала з Києва в село

Мама лікарки просить її переїхати назад до Києва чи хоча би в більший населений пункт, але їй дуже подобається бути саме в рідному селі. Наразі Світлана міркує, аби знайти додаткове джерело заробітку, щоб не покидати медицину та продовжувати допомагати людям. Ймовірно, це буде туризм.

Село Річка в Карпатах Фото: YouTube

Чому повернулася в село

Світлана зізнається, що любить і медицину, і гори.

"Так як я народилася в горах і прожила більшість життя, я не шукаю легкого життя", — каже лікарка.

За її словами, не було жодного весілля з музикою під час війни. А односельці дуже переймаються за захисників та захисниць України, які на фронті.

Село в Карпатах Фото: YouTube

Мрії Світлани

"Я би хотіла, щоб моє село розвивалося. Я би хотіла, щоб медицина в гарному стані, освіта і так супер. Хочеться, щоб тут було більше людей. І якщо чесно, мені дуже жаль за нашу культуру. У нас тут дуже багато майстрів різних ремесел. І мені би хотілося в першу чергу, щоб наш край був популярний і відомий нашою культурою, нашими ремеслами, щоб вони не занепадали", — зізнається Світлана.

Люди в коментарях із захватом відреагували на розповідь лікарки:

"Я сама лікар у Києві, тому розумію яка складна та відповідальна робота у цієї сімейної лікарки".

"Ніколи б не подумала що в такому маленькому селі може бути така амбулаторія! Викликає захват і дає надію!".

"Завдяки таким людям і існує наша країна. Щира, віддана своїй професій, добра і сильна жінка, справжній лікар!".

