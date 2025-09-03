Гриби, природа і господарство: гуцул з Карпат розриває інтернет кадрами зі свого життя в горах

Блогер Назар Шатрук, який називає себе "Амбасадором Гуцульщини", грибним експертом і гідом, захоплює аудиторію в мережі своїми відео про життя в Карпатах. Його ролики про гори та буденність набирають тисячі переглядів.

Хлопець розповідає про свою рутину в українських Карпатах та ділиться історіями у соціальній мережі TikTok.

В одному з відео блогер повідомив, що його Reels в Instagram приніс йому 30 тисяч підписників і понад 700 тисяч вподобайок. У ньому він розказує та показує, що ходить про гриби та веде господарство. Схоже відео він опублікував і в TikTok, його переглянули понад 90 тисяч користувачів.

"Я гуцул, живу в Карпатах, ґаздую, ходжу по гриби, показую, як веду своє господарство, знімаю влоги про свої рідні Карпати. Може своїми відео я когось надихну такими речами, як життя на природі, серед просторів і краси", — сказав Назар.

Блогер знімає про життя в горах

У хлопця понад 15 тисяч підписників у TikTok, а в Instagram за ним стежать 73 тисячі людей. Він називає свій блог "Світ очима гуцулів" і займається не тільки зйомкою відео, а також продажем екотоварів із Карпат.

Реакції людей

Користувачі у TikTok залишають різноманітні коментарії під відео хлопця. Зокрема, пишуть, як люблять гори та питають, чи можна придбати гриби, хати, або навіть приїхати в гості:

"Хочу бути вашою сусідкою";

"Можна до Вас приїхати? Я би стільки там смачного приготувала";

"Молодець, що так щиро любиш свій край";

"Люблю свою рідну Полтавщину, але наші Карпати — це щось магічне. Туди хочеться повертатись знову і знову. Дякую тобі";

"Карпати — моя любов".

