15 сентября 2025 года: Никиты Готфского — что сегодня нельзя делать
Сегодня православная церковь почитает память Никиты Готфского. В этот день нельзя убирать в доме и стричься.
Что случилось 15 сентября?
Сегодня православная церковь почитает память Никиты Готфского. Никита проповедовал христианство среди своих соплеменников готфов. Он выкрывал правителя Атанариха в грехах, поддерживавшего язычество. За что его арестовали и подвергли пыткам. Язычники заставляли Никиту отречься от Господа, но он оставался верным Богу. Вскоре его приговорили к сожжению, но Бог защитил тело проповедника. Позже мощи великомученика Никиты перенесли в Константинополь.
Что нельзя делать 15 сентября:
- убирать в доме;
- стричься;
- мыть зеркала.
Народные приметы и поверья:
- утки в пруду ныряют — к дождю;
- дождь — весна будет сырой и поздней;
- погода ясная — день будет ветреным;
- гуси поднимают лапы — к похолоданию.
День ангела празднуют:
Анатолий, Антон, Василий, Виктор, Владимир, Герман, Иван, Ксения, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Стефан, Федор, Филипп, Юлиан, Серафима.
Родились 15 сентября:
1254 год — Марко Поло, итальянский купец и путешественник;
1804 год – Михаил Максимович, украинский историк, филолог, первый ректор Киевского университета;
1890 год — Агата Кристи, английская писательница, "королева детектива";
1977 год — Том Харди, британский актер;
1984 год — Гарри, герцог Сассекский, младший сын Карла III и его первой жены принцессы Дианы.
Также в этот день:
1916 год — впервые в истории во время боевых действий применили танки;
1971 год — в Ванкувере создают экологическую организацию "Гринпис";
1917 год — выходит первый номер журнала Форбс;
1991 год — в Киеве на площади Богдана Хмельницкого проходит Всеукраинское народное вече в поддержку Акта о государственной независимости Украины, а Верховная Рада Украины отменяет постановление Севастопольского городского совета о российском статусе города;
1997 год — двое студентов Стэнфорда подали заявку на регистрацию домена "google.com" (15 сентября считается Днем рождения Google).
