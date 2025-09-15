15 сентября 2025 года: Никиты Готфского — что сегодня нельзя делать

Сегодня православная церковь почитает память Никиты Готфского. В этот день нельзя убирать в доме и стричься.

Что случилось 15 сентября?

Сегодня православная церковь почитает память Никиты Готфского. Никита проповедовал христианство среди своих соплеменников готфов. Он выкрывал правителя Атанариха в грехах, поддерживавшего язычество. За что его арестовали и подвергли пыткам. Язычники заставляли Никиту отречься от Господа, но он оставался верным Богу. Вскоре его приговорили к сожжению, но Бог защитил тело проповедника. Позже мощи великомученика Никиты перенесли в Константинополь.

Что нельзя делать 15 сентября:

убирать в доме;

стричься;

мыть зеркала.

Народные приметы и поверья:

утки в пруду ныряют — к дождю;

дождь — весна будет сырой и поздней;

погода ясная — день будет ветреным;

гуси поднимают лапы — к похолоданию.

День ангела празднуют:

Анатолий, Антон, Василий, Виктор, Владимир, Герман, Иван, Ксения, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Стефан, Федор, Филипп, Юлиан, Серафима.

Родились 15 сентября:

1254 год — Марко Поло, итальянский купец и путешественник;

1804 год – Михаил Максимович, украинский историк, филолог, первый ректор Киевского университета;

1890 год — Агата Кристи, английская писательница, "королева детектива";

1977 год — Том Харди, британский актер;

1984 год — Гарри, герцог Сассекский, младший сын Карла III и его первой жены принцессы Дианы.

Также в этот день:

1916 год — впервые в истории во время боевых действий применили танки;

1971 год — в Ванкувере создают экологическую организацию "Гринпис";

1917 год — выходит первый номер журнала Форбс;

1991 год — в Киеве на площади Богдана Хмельницкого проходит Всеукраинское народное вече в поддержку Акта о государственной независимости Украины, а Верховная Рада Украины отменяет постановление Севастопольского городского совета о российском статусе города;

1997 год — двое студентов Стэнфорда подали заявку на регистрацию домена "google.com" (15 сентября считается Днем рождения Google).

