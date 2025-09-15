15 вересня 2025 року: Микити Готфського — що сьогодні не можна робити

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Микити Готфського. Цього дня не можна прибирати в будинку і стригтися.

Related video

Що сталося 15 вересня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Микити Готфського. Микита проповідував християнство серед своїх одноплемінників готфів. Він викривав правителя Атанаріха в гріхах, який підтримував язичництво. За що його заарештували і піддали тортурам. Язичники змушували Микиту відректися від Господа, але він залишався вірним Богу. Незабаром його засудили до спалення, але Бог захистив тіло проповідника. Пізніше мощі великомученика Микити перенесли до Константинополя.

Що не можна робити 15 вересня:

прибирати в будинку;

стригтися;

мити дзеркала.

Народні прикмети та повір'я:

качки у ставку пірнають — до дощу;

дощ — весна буде сирою і пізньою;

погода ясна — день буде вітряним;

гуси піднімають лапи — до похолодання.

День ангела святкують:

Анатолій, Антон, Василь, Віктор, Володимир, Герман, Іван, Ксенія, Леонід, Михайло, Микола, Павло, Петро, Стефан, Федір, Пилип, Юліан, Серафима.

Народилися 15 вересня:

1254 рік — Марко Поло, італійський купець і мандрівник;

1804 рік — Михайло Максимович, український історик, філолог, перший ректор Київського університету;

1890 рік — Агата Крісті, англійська письменниця, "королева детектива";

1977 рік — Том Гарді, британський актор;

1984 рік — Гаррі, герцог Сассекський, молодший син Карла III і його першої дружини принцеси Діани.

Також цього дня:

1916 рік — уперше в історії під час бойових дій застосували танки;

1971 рік — у Ванкувері створюють екологічну організацію "Грінпіс";

1917 рік — виходить перший номер журналу Форбс;

1991 рік — у Києві на площі Богдана Хмельницького відбувається Всеукраїнське народне віче на підтримку Акта про державну незалежність України, а Верховна Рада України скасовує постанову Севастопольської міської ради про російський статус міста;

1997 рік — двоє студентів Стенфорда подали заявку на реєстрацію домену "google.com" (15 вересня вважається Днем народження Google).

Також Фокус писав про три знаки Зодіаку, яким пощастить на роботі восени 2025 року.