Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала правду о своем диагнозе (фото)

Анна Заворотнюк призналась, что рожала не сама. Во время беременности ей поставили диагноз "предлежание плаценты". Врачи заявили, что естественные роды из-за такого диагноза невозможны.

29-летняя дочь Анастасии Заворотнюк рассказала подписчикам о диагнозе, который сделал невозможным естественные роды. Во время беременности Анне диагностировали патологию. Врачи сразу предупредили, что естественные роды при таких обстоятельствах будут невозможными. Об этом она призналась в своих социальных сетях.

"Уже на пятом-шестом месяце я понимала, что меня ждет кесарево сечение. До беременности я никогда особо не задумывалась, насколько это серьезно. Иногда слышала фразы вроде "кесарево — это легко, сама не рожала". Теперь я точно знаю: это могут говорить только те, кто через это не проходил", — поделилась своими переживаниями молодая мама.

Анна призналась, что для нее было сложно такое пережить.

"Я боюсь сдавать кровь и могу потерять сознание от вида шприца. А тут операция. Перед тобой ширма, и ты понимаешь, что прямо сейчас из твоего живота достают ребенка", — рассказала она о страхах во время процедуры.

Самым тяжелым периодом стало время после операции. Женщина подробно описала свое состояние в первые дни после рождения сына Марселя.

"Послеоперационный период оказался ужасным. Первые три дня после родов мне было больно не то что вставать — я не могла двигаться и едва дышала", — комментирует она.

