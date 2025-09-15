Дочка Анастасії Заворотнюк розказала правду про свій діагноз (фото)

Анна Заворотнюк зізналася, що народжувала не сама. Під час вагітності їй поставили діагноз "передлежання плаценти". Лікарі заявили, що природні пологи через такий діагноз неможливі.

Related video

29-річна донька Анастасії Заворотнюк розповіла підписникам про діагноз, який унеможливив природні пологи. Під час вагітності Анні діагностували патологію. Лікарі одразу попередили, що природні пологи за таких обставин будуть неможливими. Про це вона зізналась в своїх соціальних мережах.

"Вже на п'ятому-шостому місяці я розуміла, що мене чекає кесарів розтин. До вагітності я ніколи особливо не замислювалася, наскільки це серйозно. Іноді чула фрази на кшталт "кесарів — це легко, сама не народжувала". Тепер я точно знаю: це можуть говорити лише ті, хто через це не проходив", — поділилася своїми переживаннями молода мама.

Пологи Анни Заворотнюк

Анна зізналася, що для неї було складно таке пережити.

"Я боюся здавати кров і можу знепритомніти від вигляду шприца. А тут операція. Перед тобою ширма, і ти розумієш, що прямо зараз з твого живота дістають дитину", — розповіла вона про страхи під час процедури.

Анна Заворотнюк народила сина Марселя Фото: Instagram

Найважчим періодом став час після операції. Жінка детально описала свій стан у перші дні після народження сина Марселя.

"Післяопераційний період виявився жахливим. Перші три дні після пологів мені було боляче не те що вставати — я не могла рухатися і ледь дихала", — коментує вона.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Анна присвятила своїй матері зворушливе відео з новонародженим сином Марселем. Ролик вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Блогерка також показала, який вигляд мала її мати під час лікування від раку.

Анастасія Заворотнюк померла 30 травня 2024 року.