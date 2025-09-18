18 сентября 2025 года: мучениц Софии и Ирины — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя планировать что-то и лениться.
Что случилось 18 сентября?
Сегодня православная церковь почитает память мучениц – Софии и Ирины. Они были христианками, жили в Египте в III веке при императоре Аврелиане, который начал гонения за христианами. Софию и Ирину схватили и пытали до смерти. Их мощи перенес в Константинополь император Константин Великий.
Что нельзя делать 18 сентября:
- планировать что-то;
- лениться;
- причинять вред животным.
Народные приметы и поверья:
- журавли улетели в теплые края — на Покровы ждите мороз.
- птицы не спешат улетать – зима будет поздней;
- сорняк вырос высоким — зимой ждите много снега.
День ангела празднуют:
Елизавета, Раиса, Ираида, Афанасий, Глеб, Давид, Захар, Максим, Федор.
Родились 18 сентября:
1929 год — Алла Горская, украинская художница, участница правозащитного движения 60-х годов в Украине.
Также в этот день:
1640 год — в Киеве начинает работу церковный собор, который утверждает катехизис, которым на протяжении веков пользовалась православная церковь;
1929 год — на Запорожском заводе "Коммунар" выпускают первый украинский комбайн;
1965 год – остров Хортица в Запорожье объявляют государственным заповедником;
1973 год – в ООН принимают Федеративную Республику Германии и Германскую Демократическую Республику;
1997 год – регистрируют домен google.com.
Также Фокус писал про три знака Зодиака, которым повезет на работе осенью 2025 года.