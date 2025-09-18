18 сентября 2025 года: мучениц Софии и Ирины — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя планировать что-то и лениться.

Что случилось 18 сентября?

Сегодня православная церковь почитает память мучениц – Софии и Ирины. Они были христианками, жили в Египте в III веке при императоре Аврелиане, который начал гонения за христианами. Софию и Ирину схватили и пытали до смерти. Их мощи перенес в Константинополь император Константин Великий.

Что нельзя делать 18 сентября:

планировать что-то;

лениться;

причинять вред животным.

Народные приметы и поверья:

журавли улетели в теплые края — на Покровы ждите мороз.

птицы не спешат улетать – зима будет поздней;

сорняк вырос высоким — зимой ждите много снега.

День ангела празднуют:

Елизавета, Раиса, Ираида, Афанасий, Глеб, Давид, Захар, Максим, Федор.

Родились 18 сентября:

1929 год — Алла Горская, украинская художница, участница правозащитного движения 60-х годов в Украине.

Также в этот день:

1640 год — в Киеве начинает работу церковный собор, который утверждает катехизис, которым на протяжении веков пользовалась православная церковь;

1929 год — на Запорожском заводе "Коммунар" выпускают первый украинский комбайн;

1965 год – остров Хортица в Запорожье объявляют государственным заповедником;

1973 год – в ООН принимают Федеративную Республику Германии и Германскую Демократическую Республику;

1997 год – регистрируют домен google.com.

