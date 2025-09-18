18 вересня 2025 року: мучениць Софії та Ірини — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна планувати щось і лінуватися.

Що сталося 18 вересня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мучениць — Софії та Ірини. Вони були християнками, жили в Єгипті в III столітті за часів імператора Авреліана, який почав гоніння за християнами. Софію та Ірину схопили й катували до смерті. Їхні мощі переніс до Константинополя імператор Костянтин Великий.

Що не можна робити 18 вересня:

планувати щось;

лінуватися;

завдавати шкоди тваринам.

Народні прикмети та повір'я:

журавлі полетіли в теплі краї — на Покрову чекайте мороз.

птахи не поспішають відлітати — зима буде пізньою;

бур'ян виріс високим — взимку чекайте багато снігу.

День ангела святкують:

Єлизавета, Раїса, Іраїда, Афанасій, Гліб, Давид, Захар, Максим, Федір.

Народилися 18 вересня:

1929 рік — Алла Горська, українська художниця, учасниця правозахисного руху 60-х років в Україні.

Також цього дня:

1640 рік — у Києві розпочинає роботу церковний собор, який затверджує катехізис, яким протягом століть користувалася православна церква;

1929 рік — на Запорізькому заводі "Комунар" випускають перший український комбайн;

1965 рік — острів Хортиця в Запоріжжі оголошують державним заповідником;

1973 рік — в ООН приймають Федеративну Республіку Німеччини та Німецьку Демократичну Республіку;

1997 рік — реєструють домен google.com.

