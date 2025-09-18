18 вересня 2025 року: мучениць Софії та Ірини — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна планувати щось і лінуватися.
Що сталося 18 вересня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мучениць — Софії та Ірини. Вони були християнками, жили в Єгипті в III столітті за часів імператора Авреліана, який почав гоніння за християнами. Софію та Ірину схопили й катували до смерті. Їхні мощі переніс до Константинополя імператор Костянтин Великий.
Що не можна робити 18 вересня:
- планувати щось;
- лінуватися;
- завдавати шкоди тваринам.
Народні прикмети та повір'я:
- журавлі полетіли в теплі краї — на Покрову чекайте мороз.
- птахи не поспішають відлітати — зима буде пізньою;
- бур'ян виріс високим — взимку чекайте багато снігу.
День ангела святкують:
Єлизавета, Раїса, Іраїда, Афанасій, Гліб, Давид, Захар, Максим, Федір.
Народилися 18 вересня:
1929 рік — Алла Горська, українська художниця, учасниця правозахисного руху 60-х років в Україні.
Також цього дня:
1640 рік — у Києві розпочинає роботу церковний собор, який затверджує катехізис, яким протягом століть користувалася православна церква;
1929 рік — на Запорізькому заводі "Комунар" випускають перший український комбайн;
1965 рік — острів Хортиця в Запоріжжі оголошують державним заповідником;
1973 рік — в ООН приймають Федеративну Республіку Німеччини та Німецьку Демократичну Республіку;
1997 рік — реєструють домен google.com.
