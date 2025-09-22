Актер Том Холланд получил серьезную травму на съемках "Человека-паука" и попал в больницу

Британский актер ударился головой после падения на съемочной площадке Leavesden Studios в Уотфорде. Из-за чего съемки супергеройского блокбастера за 200 миллионов долларов были приостановлены.

Сообщается, что Том Холланд был "срочно доставлен в больницу после того, как трюк с Человеком-пауком пошел ужасно неправильно". 29-летний актер получил сотрясение мозга, пишет Daily Mail.

Отец Тома, Доминик, посетил благотворительный ужин в Мейфэре в воскресенье и подтвердил, что его сын "на некоторое время" отстранится от съемок.

Съемки фильма Marvel стоимостью 200 миллионов долларов были приостановлены. Этот блокбастер – четвертый, в котором главную роль играет Том Холланд. И снимать его продолжат только через несколько недель.

Представитель Службы скорой помощи Восточной Англии сообщил: "В пятницу в 10:30 утра нас вызвали для оказания помощи пациенту, получившему травму в студии Leavesden Studios в Уотфорде. На место происшествия была отправлена ​​машина скорой помощи, а пациент был доставлен в больницу для дальнейшего лечения".

Ранее в этом году стало известно, что премьера "Человека-паука 4" была перенесен на 31 июля 2026 года, однако теперь эта дата может снова измениться из-за инцидента.

Сейчас у Тома Холланда невероятно плотный график, поскольку он и его невеста Зендая также снимаются в "Одиссее", экранизации эпоса Гомера, за которую взялся Кристофер Нолан.

Том Холланд и Зендая в фильме про Человека-Паука Фото: Скриншот

Напомним, о том, что британский актер Том Холланд и американская актриса Зендая обручились после нескольких лет отношений стало известно в начале 2025 года. Пара долгое время скрывала свои отношения, говоря, что они только друзья.

Ранее Зендая рассказывала о своем романе с Томом Холландом, и призналась, что они сблизились на съемках "Человека-Паука".