Актор Том Голланд отримав серйозну травму на зйомках "Людини-павука" і потрапив до лікарні

Британський актор вдарився головою після падіння на знімальному майданчику Leavesden Studios у Вотфорді. Через що зйомки супергеройського блокбастера за 200 мільйонів доларів були припинені.

Повідомляється, що Тома Голланда "терміново доправили в лікарню після того, як трюк із Людиною-павуком пішов жахливо неправильно". 29-річний актор отримав струс мозку, пише Daily Mail.

Батько Тома, Домінік, відвідав благодійну вечерю в Мейфері в неділю і підтвердив, що його син "на деякий час" відсторониться від зйомок.

Зйомки фільму Marvel вартістю 200 мільйонів доларів були припинені. Цей блокбастер — четвертий, у якому головну роль грає Том Голланд. І знімати його продовжать тільки через кілька тижнів.

Представник Служби швидкої допомоги Східної Англії повідомив: "У п'ятницю о 10:30 ранку нас викликали для надання допомоги пацієнту, який дістав травму в студії Leavesden Studios у Вотфорді. На місце події було відправлено машину швидкої допомоги, а пацієнта доправили в лікарню для подальшого лікування".

Раніше цього року стало відомо, що прем'єра "Людини-павука 4" була перенесена на 31 липня 2026 року, однак тепер ця дата може знову змінитися через інцидент.

Зараз у Тома Голланда неймовірно щільний графік, оскільки він і його наречена Зендая також знімаються в "Одіссеї", екранізації епосу Гомера, за яку взявся Крістофер Нолан.

Том Голланд і Зендая у фільмі про Людину-Павука Фото: Скриншот

Нагадаємо, про те, що британський актор Том Голланд і американська акторка Зендая побралися після кількох років стосунків, стало відомо на початку 2025 року. Пара довгий час приховувала свої стосунки, кажучи, що вони тільки друзі.

Раніше Зендая розповідала про свій роман з Томом Голландом, і зізналася, що вони зблизилися на зйомках "Людини-Павука".