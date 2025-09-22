25-летние сиамские близняшки после замужества рассказали, как проходят их ночи (фото)

Кармен и Люпита Андраде, которые прославились благодаря своим блогам, дали большое интервью. Сестры, родившиеся в Мексике, раскрыли детали личной жизни и быта, а также поделились, как их отношения воспринимает общество.

Кармен Андраде еще в 2020 году познакомилась с американцем Дэниелом МакКормаком через приложение для знакомств. Историю их любви взяли "под прицел" едва ли не все мировые СМИ, пишет изданию People.

Люпита не скрывает, что ее раздражают вопросы о том, смогла бы она полюбить Дэниела как мужчину. Женщина объясняет, что она испытывает радость, когда видит свою сестру счастливой.

"Если бы я не ладила с Дэниелом, его бы не было рядом с моей сестрой. Я хочу видеть ее счастливой", — отметила Люпита.

Подробности семейной жизни

Сам Дэниел добавил, что подробности их семейной жизни — это их личное дело и никого не касается. Кармен, отвечая на вопрос о телесной близости, отметила, что они с мужем в основном общаются, шутят, и не слишком склонны к физической ласке, поскольку "в обществе есть ожидания, что в отношениях должна быть ласка в течение всего времени".

Кармен и Люпита Андраде и Дэниел Фото: Instagram

Люпита призналась, что если и чувствует себя неловко, то просто включает музыку в наушниках и отвлекается. Именно она первой поощрила Кармен к отношениям. "Она не очень хорошо выбирает парней, а я подумала: "Тебе стоит выбрать этого парня. Он кажется добродушным. Сейчас они вместе почти пять лет", — вспоминает сестра.

На вопрос о первом свидании пары Лупита шутит, что "они были очень скучными, разговаривали часами и оба очень вспотели".

Реакция общества

Кармен рассказала, что многие считают, будто Дэниел с ней только из-за денег. Но она опровергает это, мол, у нее просто нет настолько большого состояния.

Сестры Андраде имеют общие ребра, кровеносную, пищеварительную и репродуктивную системы, но отдельные сердца, легкие и желудки. Врачи отказались от операции по разделению из-за высокого риска смерти или серьезных неврологических проблем. Женщины полностью смирились со своей судьбой.

Сестры Андраде имеют общие ребра, кровеносную, пищеварительную и репродуктивную системы, но отдельные сердца, легкие и желудки Фото: Instagram

На жизнь они зарабатывают, работая около 50 часов в неделю, а также ведут собственные каналы на YouTube и в Instagram. Мексиканки очень избирательно относятся к рекламе — сотрудничают только с теми брендами, которые соответствуют их ценностям.

