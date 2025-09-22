25-річні сіамські близнючки після заміжжя розповіли, як проходять їхні ночі (фото)

Кармен і Люпіта Андраде, які прославилися завдяки своїм блогам, дали велике інтерв'ю. Сестри, що народилися в Мексиці, розкрили деталі особистого життя та побуту, а також поділилися, як їхні стосунки сприймає суспільство.

Кармен Андраде ще у 2020 році познайомилася з американцем Деніелом МакКормаком через застосунок для знайомств. Історію їхнього кохання взяли "під приціл" чи не всі світові ЗМІ, пише виданню People.

Люпіта не приховує, що її дратують запитання про те, чи змогла б вона покохати Деніела як чоловіка. Жінка пояснює, що вона відчуває радість, коли бачить свою сестру щасливою.

"Якби я не ладнала з Деніелом, його б не було поруч з моєю сестрою. Я хочу бачити її щасливою", — зазначила Люпіта.

Подробиці сімейного життя

Сам Деніел додав, що подробиці їхнього сімейного життя — це їхня особиста справа і нікого не стосується. Кармен, відповідаючи на запитання про тілесну близькість, зазначила, що вони з чоловіком здебільшого спілкуються, жартують, і не надто схильні до фізичної ласки, оскільки "в суспільстві є очікування, що у стосунках має бути ласка протягом усього часу".

Кармен і Люпіта Андраде та Деніел Фото: Instagram

Люпіта зізналася, що якщо й почувається ніяково, то просто вмикає музику в навушниках і відволікається. Саме вона першою заохотила Кармен до стосунків. "Вона не дуже добре вибирає хлопців, а я подумала: "Тобі варто обрати цього хлопця. Він здається добродушним. Зараз вони разом майже п’ять років", — згадує сестра.

На запитання про перше побачення пари Лупіта жартує, що "вони були дуже нудними, розмовляли годинами й обоє дуже спітніли".

Реакція суспільства

Кармен розповіла, що багато хто вважає, буцімто Деніел із нею лише через гроші. Але вона спростовує це, мовляв, у неї просто не має настільки великих статків.

Сестри Андраде мають спільні ребра, кровоносну, травну та репродуктивну системи, але окремі серця, легені та шлунки. Лікарі відмовилися від операції з розділення через високий ризик смерті чи серйозних неврологічних проблем. Жінки повністю змирилися зі своєю долею.

Сестри Андраде мають спільні ребра, кровоносну, травну та репродуктивну системи, але окремі серця, легені та шлунки Фото: Instagram

На життя вони заробляють, працюючи приблизно 50 годин на тиждень, а також ведуть власні канали на YouTube та в Instagram. Мексиканки дуже вибірково ставляться до реклами — співпрацюють лише з тими брендами, які відповідають їхнім цінностям.

