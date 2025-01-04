Сіамські близнючки Еббі та Бріттані Генсел показали, як з'єднані їхні тіла (відео)

Сестри мають два мозки, різні нервові системи і два серця. Вони можуть водити машину, писати ручкою і бігати.

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34-річні сіамські близнючки Еббі та Бріттані Генсел, у яких дві голови прикріплені до одного тіла, і в кожної з дівчат є свій мозок, серце та інші органи, опублікували для своїх 300 тисяч підписників у TikTok відеоролик, де в деталях розповідається, як працює їхнє тіло, і як саме вони з'єднані.

Сестри, які стали відомими після реаліті-шоу, можуть похвалитися тим, що їхні два мозки і нервові системи ідеально скоординовані. Вони можуть писати, їсти, бігати і кермувати авто, діючи як незалежно, так і ідеально синхронно.

У ролику, який Еббі і Бріттані показали публіці, видно їхні унікальні верхні ділянки тіла — два мозки, два спинних мозки і два серця. Наприклад, їхні два серця є частиною загальної кровоносної системи, що включає одні й ті ж вени та артерії, а це означає, що якщо одне серце дає збій, це може вплинути на кровотік і тиск в іншому. Якщо одне серце відмовить, іншому, можливо, доведеться компенсувати зміни в кровообігу, що може призвести до додаткового навантаження.

У них одна злегка подовжена печінка, більша за середню, щоб задовольняти потреби обох тіл, які з'єднуються в пупку. Також у сестер – один набір репродуктивних органів, але три нирки – одна на боці Еббі і дві — на боці Бріттані. Ця адаптація дає змогу ниркам ефективно фільтрувати відходи з крові, незважаючи на спільну сечовидільну систему.

Близнюкам у дитинстві видалили третю руку. Нині кожна із сестер контролює руку і ногу з відповідного боку, Еббі – праву, а Бріттані – ліву.

У кожної близнючки також є дві легені, два стравоходи, два шлунки і одна спільна печінка і тонкий кишечник. Завдяки спільному спинному мозку їхні нервові системи можуть спілкуватися, даючи змогу їхнім різним мізкам обмінюватися інформацією і координувати рухи тіла.

Близнючки, які зараз викладають у Міннесоті, вперше привернули увагу всієї країни, коли з'явилися на шоу Опри Вінфрі 1996 року, коли їм було по шість років.

Вони – найрідкісніші сіамські близнюки, які з'явилися в результаті того, що одна запліднена яйцеклітина не змогла повністю розділити себе в утробі матері. Тільки одна пара близнюків із 40 000 народжується пов'язаною якимось чином одна з одною, і тільки один відсоток із них живе довше року.

Дівчата могли грати в баскетбол і софтбол у школі та отримали водійські права, коли їм було 16. Еббі керує педалями, а Бріттані – поворотниками, й обидві кермують.

Сестри прекрасно управляються з транспортними засобами Фото: abbyandbrittany/instagram

Сестри зізнаються, що вони ніколи навіть не думали про розділення.

"Ми ніколи не хотіли, щоб нас розділили, тому що тоді ми не могли б робити те, що робимо зараз, – наприклад, грати в софтбол, бігати і займатися спортом", – зізнавалася Еббі 2007 року. У 2021-му вона вийшла заміж за медбрата і ветерана армії Джошуа Боулінга 2021 року. Тепер обидві жінки хочуть стати мамами.

Раніше Фокус писав, що сестри Генсел натякнули на вагітність.