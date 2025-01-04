Сиамские близнецы Эбби и Бриттани Хенсел показали, как соединены их тела (видео)

Сестры имеют два мозга, разные нервные системы и два сердца. Они могут водить машину, писать ручкой и бегать.

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34-летние сиамские близнецы Эбби и Бриттани Хенсел, у которых две головы прикреплены к одному телу, и у каждой из девушек есть свой мозг, сердце и другие органы, опубликовали для своих 300 тысяч подписчиков в TikTok видеоролик, где в деталях рассказывается, как работает их тело, и как именно они соединены.

Сестры, ставшие известными после реалити-шоу, могут похвастаться тем, что их два мозга и нервные системы идеально скоординированы. Они могут писать, есть, бегать и водить машину, действуя как независимо, так и идеально синхронно.

В ролике, который Эбби и Бриттани показали публике, видно их уникальные верхние области тела — два мозга, два спинных мозга и два сердца. Например, их два сердца являются частью общей кровеносной системы, включающей одни и те же вены и артерии, а это означает, что если одно сердце дает сбой, это может повлиять на кровоток и давление в другом. Если одно сердце откажет, другому, возможно, придется компенсировать изменения в кровообращении, что может привести к дополнительной нагрузке.

У них одна слегка удлиненная печень, больше средней, чтобы удовлетворять потребности обоих тел, которые соединяются в пупке. Также у сестер – один набор репродуктивных органов, но три почки — одна на стороне Эбби и две – на стороне Бриттани. Эта адаптация позволяет почкам эффективно фильтровать отходы из крови, несмотря на общую мочевыделительную систему.

Близнецам в младенчестве удалили третью руку. Сейчас каждая из сестер контролирует руку и ногу с соответствующей стороны, Эбби – правую, а Бриттани — левую.

У каждого близнеца также есть два легких, два пищевода, два желудка и одна общая печень и тонкий кишечник. Благодаря общему спинному мозгу их нервные системы могут общаться, позволяя их разным мозгам обмениваться информацией и координировать движения тела.

Близнецы, которые сейчас преподают в Миннесоте, впервые привлекли внимание всей страны, когда появились на шоу Опры Уинфри в 1996 году, когда им было по шесть лет.

Они – самые редкие сиамские близнецы, которые появились в результате того, что одна оплодотворенная яйцеклетка не смогла полностью разделить себя в утробе матери. Только одна пара близнецов из 40 000 рождается связанной каким-либо образом друг с другом, и только один процент из них живет дольше года.

Девушки могли играть в баскетбол и софтбол в школе и получили водительские права, когда им было 16. Эбби управляет педалями, а Бриттани – поворотниками, и обе рулят.

Сестры прекрасно управляются с транспортными средствами Фото: abbyandbrittany/instagram

Сестры признаются, что они никогда даже не помышляли о разделении.

"Мы никогда не хотели, чтобы нас разделили, потому что тогда мы не могли бы делать то, что делаем сейчас — например, играть в софтбол, бегать и заниматься спортом", – признавалась Эбби в 2007 году. В 2021-м она вышла замуж за медбрата и ветерана армии Джошуа Боулинга в 2021 году. Теперь обе женщины хотят стать мамами.

Ранее Фокус писал, что сестры Хенсел намекнули на беременность.