68-летняя Светлана Билоножко рассказала, что пьет каждый день, чтобы не стареть (фото)

Известная украинская певица поделилась секретами, как ей удается сохранять молодость и красоту. Она не скрывает, что прибегает к услугам специалистов, в частности косметологов, впрочем сыграла свою роль дисциплина и здоровый образ жизни.

68-летняя народная артистка Украины Светлана Билоножко поделилась советами по сохранению красоты в интервью на YouTube-канале "Суспільне Культура". По словам звезды эстрады, необходимо тщательно контролировать рацион, постоянно двигаться, а также пить много воды.

Народная артистка Украины Светлана Белоножко Фото: Instagram

"Я, например, никогда не ем много. Становлюсь старше, поэтому свой рацион уменьшила в пять раз. Сначала было неудобно, а потом привыкла и все хорошо. Вечером не есть, пить много воды, как советуют. Я увидела, что это работает", — рассказывает певица.

Тренд на натуральность

Билоножко говорит, что не поддерживает тренд на натуральность, который исповедуют западные знаменитости, ведь появляются возрастные изменения, поэтому косметологические процедуры помогают отсрочить старение.

"Природа это очень хорошо, но со временем, как бы там ни было, мы становимся не такие привлекательные. А хочется сохранить это. Если ты можешь это себе позволить, то пожалуйста, я всегда поддерживаю", — высказалась звезда сцены.

Вместе с тем народная артистка добавила, что для нее крайне ценно сохранять естественную красоту, именно поэтому она не прибегает к радикальным манипуляциям со своей внешностью. Исполнительница регулярно консультируется со своим косметологом и не заигрывается с процедурами.

Билоножко ужинает в 5 часов

Светлана Билоножко заметила: если ужинать в пять часов, а потом ничего не ест, то утром "будешь отлично выглядеть". Когда к артистке приходят гости на застолье, где не обходится без бокала спиртного, ситуация кардинально иная.

Певица заметила: если ужинать в пять часов, а потом ничего не ест, то утром "будешь отлично выглядеть" Фото: Instagram

"Я понимаю, что хорошо выглядеть, это не так косметология, как дисциплина. Это очень важно. Для женщины особенно", — отметила артистка.

9 января 2024 года умер народный артист Украины и основатель популярного фестиваля Виталий Билоножко. В 1999 году вместе с женой певец основал Международный фестиваль семейного творчества "Мелодия двух сердец".

Ранее вдова Билоножко рассказала, как ее муж соревновался с Ющенко. В этих драках применялось даже холодное оружие.

Кроме того, Светлана Белонижко показала совместные фото с внуком и его невестой. Артистка опубликовала фотографии с празднования и сообщила, что ее внук унаследовал талант семьи и любовь к музыке. Его избранницей стала девушка по имени София.