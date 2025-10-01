68-річна Світлана Білоножко розказала, що п'є щодня, аби не старіти (фото)

Відома українська співачка поділилась секретами, як їй вдається зберігати молодість та красу. Вона не приховує, що вдається до послуг фахівців, зокрема косметологів, втім зіграла свою роль дисципліна та здоровий спосіб життя.

68-річна народна артистка України Світлана Білоножко поділилася порадами щодо збереження краси в інтерв'ю на YouTube-каналі "Суспільне Культура". За словами зірки естради, необхідно ретельно контролювати раціон, постійно рухатися, а також пити багато води.

Народна артистка України Світлана Білоножко Фото: Instagram

"Я, наприклад, ніколи не їм багато. Стаю старшою, тож свій раціон зменшила в п'ять разів. Спочатку було незручно, а потім звикла і все добре. Ввечері не їсти, пити багато води, як радять. Я побачила, що це працює", — розповідає співачка.

Тренд на натуральність

Білоножко каже, що не підтримує тренд на натуральність, який сповідують західні знаменитості, адже з’являються вікові зміни, тож косметологічні процедури допомагають відтермінувати старіння.

"Природа це дуже добре, але з часом, хай там як, ми стаємо не такі привабливі. А хочеться зберегти це. Якщо ти можеш це собі дозволити, то будь ласка, я завжди підтримую", — висловилася зірка сцени.

Разом з тим народна артистка додала, що для неї вкрай цінно зберігати природну красу, саме тому вона не вдається до радикальних маніпуляцій зі своєю зовнішністю. Виконавиця регулярно консультується зі своїм косметологом й не заграється із процедурами.

Білоножко вечеряє о 5 годині

Світлана Білоножко помітила: якщо вечеряти о п'ятій годині, а потім нічого не їсть, то зранку "будеш мати чудовий вигляд". Коли до артистки приходять гості на застілля, де не обходиться без бокала спиртного, ситуація кардинально інша.

Співачка помітила: якщо вечеряти о п'ятій годині, а потім нічого не їсть, то зранку "будеш мати чудовий вигляд" Фото: Instagram

"Я розумію, що мати гарний вигляд, це не так косметологія, як дисципліна. Це дуже важливо. Для жінки особливо", — зазначила артистка.

