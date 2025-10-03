Младенец повзрослел: художник подал в суд на группу Nirvana за обложку альбома Nevermind с ребенком (фото)

Американский художник Спенсер Элден, чье детское обнаженное фото размещено на обложке альбома Nevermind рок-группы Nirvana, проиграл суд.

Мужчина считал, что музыканты распространили детские интимные фото, но суд постановил, что поза, фокус и общий контекст не указывают на сексуальный подтекст. Об этом сообщила радиостанция BBC.

На знаменитой обложке альбома Nevermind от 24 сентября 1991 года изображен четырехмесячный Элден, плывущий голым под водой к долларовой купюре на рыболовном крючке.

Альбом Nevermind вышел в сентябре 1991 года

Элден подал в суд на рок-группу и фотографа Кирка Уэддла в 2021 году и утверждал, что его личность и имя "навсегда связаны с коммерческой сексуальной эксплуатацией". Художник говорил, что из-за причиненной ему психологической травмы он обращался к врачам.

Окружной судья США Фернандо Олгин отклонил иск еще в 2022 году, поскольку Элден подал его по истечении 10-летнего срока для подачи гражданских исков. Апелляционный суд отменил это решение и разрешил ему подать иск повторно.

Судья Олгин сравнил изображение на альбоме с семейной фотографией купающегося ребенка и сказал, что одного фото явно недостаточно для подтверждения факта распространения детского контента с интимным характером.

Суд также сослался на присутствие родителей Элдена на фотосессии и получение ими финансового вознаграждения от изображения на обложке альбома.

"Мы рады, что суд завершил это беспочвенное дело и освободил наших творческих клиентов от клейма ложных обвинений", — заявил адвокат рок-группы.

Команда юристов Элдена не согласилась с решением и планирует подать апелляцию.

"Пока индустрия развлечений будет ставить прибыль выше личной жизни, согласия и достоинства детей, мы продолжим добиваться ответственности", — заявил Джеймс Р. Марш из юридической фирмы Marsh Law Firm.

