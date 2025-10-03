5-летний рекордсмен: сын нового герцога Люксембурга стал самым молодым наследником в мире

В Люксембурге официально вступил на престол новый великий герцог Гийом, который принял конституционную присягу перед парламентом и взял на себя обязанности главы государства. Его пятилетний сын Шарль одновременно стал самым молодым наследником престола в мире.

Related video

По сообщению издания RTL, в пятницу в 11:00 в Палате депутатов состоялась торжественная церемония приведения Гийома к присяге в качестве великого герцога Люксембурга. Во время церемонии он принес конституционную присягу перед парламентом, пообещав соблюдать законы страны и выполнять обязанности главы государства. При этом событие произошло менее чем через час после того, как его отец, великий герцог Анри, отрекся от престола после 25 лет правления.

Что известно о великом герцоге Гийоме

Великий герцог Гийом родился 11 ноября 1981 года и стал десятым носителем титула великого герцога Люксембурга. На церемонии, кроме парламентариев, присутствовали члены правительства и высокопоставленные чиновники, что придало мероприятию официальный характер.

Гийом получил образование в Великобритании и Франции, где изучал политологию и международные отношения. Кроме того, он прошел военную подготовку в Королевской военной академии Сандгерст. В течение более двадцати лет он представлял Люксембург на официальных мероприятиях в стране и за ее пределами, постепенно готовясь к исполнению государственных обязанностей.

Гийом стал великим герцогом Люксембурга Фото: AFP

Великий герцог также активно занимается социальной и благотворительной деятельностью. В частности, он поддерживает проекты в области образования, инклюзии и прав людей с инвалидностью, а дополнительно способствует развитию инновационных секторов экономики и помогает молодым предпринимателям.

Также издание отмечает, что Гийом женат на Стефани с 2012 года. У супругов двое сыновей: принц Шарль родился в 2020 году, а принц Франсуа — в 2023 году.

Что сказал великий герцог в своей первой речи

В своей первой официальной речи великий герцог Гийом процитировал слова своей покойной прабабушки, великой герцогини Шарлотты: "Я буду жить жизнью своего народа, от которого я желаю, чтобы его никогда не отделяла ни одна преграда. Я буду разделять их радость и их страдания".

Он отметил, что монархия выполняла важную роль для Люксембурга в сложные периоды и служила ориентиром в кризисных ситуациях, поддерживая стабильность государства. Великий герцог пообещал выполнять обязанности, предусмотренные Конституцией, ответственно, честно и преданно, оставаясь политически нейтральным и соблюдая демократические принципы страны.

Гийом очертил современные вызовы, с которыми сталкивается Люксембург и мир, среди которых геополитическая напряженность, распространение дезинформации, последствия изменения климата, войны и социально-экономические трудности. Он подчеркнул, что страна имеет ресурсы для преодоления этих проблем и выразил надежду, что граждане продолжат работать вместе в ответственной и социально ориентированной среде.

Великий герцог также отметил мультикультурный состав общества Люксембурга и значение молодого поколения, жизнь которого активно меняет технологический прогресс. Он подчеркнул важность поддержания межличностных контактов в цифровом мире и призвал граждан, как молодых, так и старших, участвовать в волонтерских и социальных проектах. По его словам, такая деятельность способствует социальной сплоченности и помогает тем, кто в этом нуждается, в частности слабым и обездоленным.

Напомним, что в 2024 году герцог Анри шокировал весь Люксембург и взошел на престол после отречения своего отца.

Также Фокус писал, что на престол в Новой Зеландии взошла новая королева с тату на лице - 27-летняя Нга Вай хоно и те по Паки, которая после смерти своей бабушки стала лишь второй коронованной женщиной за время существования монархии.