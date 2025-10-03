5-річний рекордсмен: син нового герцога Люксембургу став наймолодшим спадкоємцем у світі

У Люксембурзі офіційно вступив на престол новий великий герцог Гійом, який склав конституційну присягу перед парламентом та взяв на себе обов’язки глави держави. Його п’ятирічний син Шарль одночасно став наймолодшим спадкоємцем престолу у світі.

За повідомленням видання RTL, у п’ятницю об 11:00 у Палаті депутатів відбулася урочиста церемонія приведення Гійома до присяги як великого герцога Люксембургу. Під час церемонії він склав конституційну присягу перед парламентом, пообіцявши дотримуватися законів країни та виконувати обов’язки глави держави. При цьому подія відбулася менш ніж за годину після того, як його батько, великий герцог Анрі, зрікся престолу після 25 років правління.

Що відомо про великого герцога Гійома

Великий герцог Гійом народився 11 листопада 1981 року і став десятим носієм титулу великого герцога Люксембургу. На церемонії, окрім парламентарів, були присутні члени уряду та високопосадовці, що додало заходу офіційного характеру.

Гійом здобув освіту у Великій Британії та Франції, де вивчав політологію та міжнародні відносини. Крім того, він пройшов військову підготовку в Королівській військовій академії Сандгерст. Протягом більше ніж двадцяти років він представляв Люксембург на офіційних заходах у країні та за її межами, поступово готуючись до виконання державних обов’язків.

Гійом став великим герцогом Люксембургу Фото: AFP

Великий герцог також активно займається соціальною та благодійною діяльністю. Зокрема, він підтримує проєкти в галузі освіти, інклюзії та прав людей з інвалідністю, а додатково сприяє розвитку інноваційних секторів економіки та допомагає молодим підприємцям.

Також видання зазначає, що Гійом одружений зі Стефані з 2012 року. У подружжя двоє синів: принц Шарль народився у 2020 році, а принц Франсуа — у 2023 році.

Що сказав великий герцог у своїй першій промові

У своїй першій офіційній промові великий герцог Гійом процитував слова своєї покійної прабабусі, великої герцогині Шарлотти: "Я житиму життям свого народу, від якого я бажаю, щоб його ніколи не відділяла жодна перешкода. Я розділятиму їхню радість і їхні страждання".

Він наголосив, що монархія виконувала важливу роль для Люксембургу у складні періоди та слугувала орієнтиром у кризових ситуаціях, підтримуючи стабільність держави. Великий герцог пообіцяв виконувати обов’язки, передбачені Конституцією, відповідально, чесно та віддано, залишаючись політично нейтральним і дотримуючись демократичних принципів країни.

Гійом окреслив сучасні виклики, з якими стикається Люксембург і світ, серед яких геополітична напруженість, поширення дезінформації, наслідки зміни клімату, війни та соціально-економічні труднощі. Він підкреслив, що країна має ресурси для подолання цих проблем і висловив надію, що громадяни продовжать працювати разом у відповідальному та соціально орієнтованому середовищі.

Великий герцог також відзначив мультикультурний склад суспільства Люксембургу і значення молодого покоління, життя якого активно змінює технологічний прогрес. Він підкреслив важливість підтримки міжособистісних контактів у цифровому світі та закликав громадян, як молодих, так і старших, долучатися до волонтерських і соціальних проєктів. За його словами, така діяльність сприяє соціальній згуртованості та допомагає тим, хто цього потребує, зокрема слабким і знедоленим.

