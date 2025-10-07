HBO показал первые кадры спин-оффа "Игры престолов": анонсирован выход "Рыцаря семи королевств" (фото)

Телеканал HBO опубликовал первые изображения из нового сериала "Рыцарь семи королевств". Премьера проекта, который расскажет о приключениях рыцаря Дункана Высокого и его оруженосца Эгга, запланирована на начало 2026 года.

Как сообщает Daily Mail, телеканал HBO обнародовал первые официальные кадры и постер спин-оффа "Игра престолов" под названием "Рыцарь семи королевств". Сериал, события которого происходят за столетие до оригинального шоу, находится на стадии производства. Главные роли исполнят Питер Клефф в роли сэра Дункана Высокого и Декстер Сол-Анселл в роли молодого принца Эгга из рода Таргариенов.

Сюжет сериала основан на рассказах Джорджа Р. Р. Мартина. События разворачиваются в период, когда Таргариены еще сохраняют контроль над Железным Троном.

Питер Клефф в роли сэра Дункана Высокого Фото: Скриншот

"За столетие до событий "Игры престолов" по Вестеросу бродили два неожиданных героя... молодой, наивный, но смелый рыцарь сэр Дункан Высокий и его крошечный оруженосец Эгг", — говорится в официальном синопсисе.

В нем указано, что персонажей ждут "великие судьбы, могущественные враги и опасные подвиги".

Опубликованные изображения демонстрируют главных героев. На одном из них Дункан и Эгг вместе держат большой меч.

Другие кадры показывают сэра Дункана в рыцарских доспехах. Также видно молодого Эгга с выбритой головой во время путешествия вместе с рыцарем.

Сэр Дункан в рыцарских доспехах Фото: Скриншот

Сценарий сериала разработали Джордж Р. Р. Мартин и кинопродюсер Айра Паркер.

Реакция зрителей

Выход первых материалов вызвал активную реакцию поклонников франшизы. Многие выразили одобрение в социальных сетях.

"Я на самом деле так этим увлекаюсь... похоже, это будет настоящая приключенческая история", — написал один из пользователей.

"Выслушайте меня насчет чего-то непопулярного. Это может быть самым разумным шагом, который HBO могла бы сделать — возвращение к тому, что сделало ранний сериал замечательным: сложные персонажи в сложных политических условиях", — отметил другой.

Третий пользователь добавил: "Уже выглядит потрясающе! Кажется, будто вернулись классические атмосферы Вестероса — не могу дождаться, чтобы увидеть, как эта история связана с временной шкалой "Игры престолов"".

Планы HBO

2026 год станет особенным для франшизы. Впервые два сериала из одной вселенной выйдут в течение одного года.

После "Рыцаря семи королевств" в июне 2026 года состоится премьера третьего сезона сериала "Дом Дракона".

Изначально релиз "Рыцаря семи королевств" планировался на более поздний срок. Задержка связана с пересъемкой отдельных сцен.

Warner Bros. также рассматривает возможность создания полнометражного фильма во вселенной "Игры престолов". Проект находится на ранней стадии разработки.

Как сообщалось, ранее HBO уже анонсировал, а затем откладывал разработку других проектов по мотивам "Игры престолов". В апреле 2023 года актер Кит Харрингтон сообщил о приостановке работы над спин-оффом, посвященным его персонажу Джону Сноу.

