Стриминговый сервис HBO Max запускается в Украине: что покажут и сколько это будет стоить

О запуске сообщили на сайте компании, но точная дата запуска не сообщается. Платформа предложит украинским зрителям выбор контента не только от HBO, но и от Warner Bros. Pictures, DC Studios, Max Originals.

Также официально станут доступными такие культовые сериалы, такие как "Друзья" и "Теория большого взрыва", и реалити-шоу от TLC и Discovery. Но на сайте сразу указано, что доступность фильмов и сериалов зависит от страны.

HBO Max предлагает два базовых плана: Стандарт за 7,99 евро в месяц позволяет просмотр на двух устройствах одновременно в разрешении Full HD и до 30 загрузок для офлайн-просмотра (с ограничениями).

Премиум за 9,99 евро в месяц поддерживает просмотр на четырех устройствах (два для спортивного контента), разрешение 4K UHD и Dolby Atmos (при наличии) и до 100 загрузок (с ограничениями).

Дополнительный спортивный контент стоит три евро в месяц и включает Eurosport 1 и Eurosport 2, а также трансляции велоспорта, тенниса и других событий в 2025-2026 годах, но с просмотром только на двух устройствах.

Платформа доступна на мобильных устройствах, планшетах и телевизорах, с оплатой через Visa, Mastercard, Amex, PayPal, Apple App Store, Google Play Store и Samsung Checkout.

В июне 2025 года Warner Bros. Discovery объявила о глобальной стратегии расширения HBO Max, которая охватывает запуск в 12 новых странах, в том числе Албании, Армении, Грузии и Казахстане, с планами достичь 100 рынков. В следующем году платформа появится в Германии, Италии и Великобритании.

HBO Max предлагает популярные сериалы, такие как "Последние из нас", "Белый лотос", "Клан Сопрано", "Игра престолов", а также фильмы, в частности Minecraft и серию фильмов о Гарри Поттере.

В Украине HBO Max сотрудничает с Megogo, предоставляя доступ к своей библиотеке подписчикам тарифа "Максимальная" без дополнительной оплаты. Соглашение охватывает сериалы, шоу от Discovery Channel, TLC и премьеры фильмов, таких как "Джокер: Безумие на двоих" и "Мики 17".

Глобальная экспансия HBO Max происходит после запусков в 2025 году в Австралии и Турции. Дополнительные запуски запланированы на 2025 и 2026 годы. В первом квартале 2025 года Warner Bros. Discovery сообщила о 122,3 млн подписчиков потокового вещания, что на 5,3 млн больше, чем в предыдущем квартале.

