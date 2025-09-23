Стрімінговий сервіс HBO Max запускається в Україні: що покажуть та скільки це буде коштувати

Про запуск повідомили на сайті компанії, але точна дата запуску не повідомляється. Платформа запропонує українським глядачам вибір контенту не тільки від HBO, але й від Warner Bros. Pictures, DC Studios, Max Originals.

Також офіційно стануть доступними такі культові серіали, такі як "Друзі" і "Теорія великого вибуху", та реаліті-шоу від TLC і Discovery. Але на сайті одразу зазначено, що доступність фільмів та серіалів залежить від країни.

HBO Max пропонує два базові плани: Стандарт за 7,99 євро на місяць дозволяє перегляд на двох пристроях одночасно в роздільній здатності Full HD та до 30 завантажень для офлайн-перегляду (з обмеженнями).

Преміум за 9,99 євро на місяць підтримує перегляд на чотирьох пристроях (два для спортивного контенту), роздільну здатність 4K UHD і Dolby Atmos (за наявності) та до 100 завантажень (з обмеженнями).

Додатковий спортивний контент коштує три євро на місяць і включає Eurosport 1 і Eurosport 2, а також трансляції велоспорту, тенісу та інших подій у 2025–2026 роках, але з переглядом лише на двох пристроях.

Платформа доступна на мобільних пристроях, планшетах і телевізорах, з оплатою через Visa, Mastercard, Amex, PayPal, Apple App Store, Google Play Store та Samsung Checkout.

У червні 2025 року Warner Bros. Discovery оголосила про глобальну стратегію розширення HBO Max, яка охоплює запуск у 12 нових країнах, зокрема Албанії, Вірменії, Грузії та Казахстані, з планами досягти 100 ринків. Наступного року платформа з’явиться в Німеччині, Італії та Великобританії.

HBO Max пропонує популярні серіали, такі як "Останні з нас", "Білий лотос", "Клан Сопрано", "Гра престолів", а також фільми, зокрема Minecraft та серію фільмів про Гаррі Поттера.

В Україні HBO Max співпрацює з Megogo, надаючи доступ до своєї бібліотеки підписникам тарифу "Максимальна" без додаткової оплати. Угода охоплює серіали, шоу від Discovery Channel, TLC та прем’єри фільмів, таких як "Джокер: Божевілля на двох" і "Мікі 17".

Глобальна експансія HBO Max відбувається після запусків у 2025 році в Австралії та Туреччині. Додаткові запуски заплановані на 2025 та 2026 роки. У першому кварталі 2025 року Warner Bros. Discovery повідомила про 122,3 млн передплатників потокового мовлення, що на 5,3 млн більше, ніж у попередньому кварталі.

