HBO показав перші кадри спін-офу "Гри престолів": анонсовано вихід "Лицаря семи королівств" (фото)

Телеканал HBO опублікував перші зображення з нового серіалу "Лицар семи королівств". Прем'єра проєкту, який розповість про пригоди лицаря Дункана Високого та його зброєносця Егга, запланована на початок 2026 року.

Як повідомляє Daily Mail, телеканал HBO оприлюднив перші офіційні кадри та постер спін-офу "Гра престолів" під назвою "Лицар семи королівств". Серіал, події якого відбуваються за століття до оригінального шоу, знаходиться на стадії виробництва. Головні ролі виконають Пітер Клефф у ролі сера Дункана Високого та Декстер Сол-Анселл у ролі молодого принца Егга з роду Таргарієнів.

Сюжет серіалу базується на оповіданнях Джорджа Р. Р. Мартіна. Події розгортаються у період, коли Таргарієни ще зберігають контроль над Залізним Троном.

Пітер Клефф у ролі сера Дункана Високого Фото: Скриншот

"За століття до подій "Гри престолів" Вестеросом блукали два несподіваних герої… молодий, наївний, але сміливий лицар сер Дункан Високий та його крихітний зброєносець Егг", — йдеться в офіційному синопсисі.

У ньому зазначено, що на персонажів чекають "великі долі, могутні вороги та небезпечні подвиги".

Опубліковані зображення демонструють головних героїв. На одному з них Дункан та Егг разом тримають великий меч.

Інші кадри показують сера Дункана в лицарських обладунках. Також видно молодого Егга з поголеною головою під час подорожі разом з лицарем.

Сер Дункан в лицарських обладунках Фото: Скриншот

Сценарій серіалу розробили Джордж Р. Р. Мартін та кінопродюсер Айра Паркер.

Реакція глядачів

Вихід перших матеріалів викликав активну реакцію шанувальників франшизи. Багато хто висловив схвалення в соціальних мережах.

"Я насправді так цим захоплююся… схоже, це буде справжня пригодницька історія", — написав один із користувачів.

"Вислухайте мене щодо чогось непопулярного. Це може бути найрозумнішим кроком, який HBO могла б зробити – повернення до того, що зробило ранній серіал чудовим: складні персонажі у складних політичних умовах", — зазначив інший.

Третій користувач додав: "Вже виглядає приголомшливо! Здається, ніби повернулися класичні атмосфери Вестеросу — не можу дочекатися, щоб побачити, як ця історія пов’язана з часовою шкалою «Гри престолів»".

Плани HBO

2026 рік стане особливим для франшизи. Вперше два серіали з одного всесвіту вийдуть протягом одного року.

Після "Лицаря семи королівств" у червні 2026 року відбудеться прем'єра третього сезону серіалу "Дім Дракона".

Спочатку реліз "Лицаря семи королівств" планувався на пізніший термін. Затримка пов'язана з перезніманням окремих сцен.

Warner Bros. також розглядає можливість створення повнометражного фільму у всесвіті "Гри престолів". Проєкт перебуває на ранній стадії розробки.

Як повідомлялося, раніше HBO вже анонсував, а потім відкладав розробку інших проєктів за мотивами "Гри престолів". У квітні 2023 року актор Кіт Гаррінгтон повідомив про призупинення роботи над спін-офом, присвяченим його персонажу Джону Сноу.

