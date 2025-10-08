41-летний Джона Хилл появился на съемочной площадке похудевшим до неузнаваемости (фото)

41-летний актер Джона Хилл, звезда фильмов "Мачо и ботан" и "Волк с Уолл-стрит", появился на съемочной площадке в неожиданном образе и похудевшим до неузнаваемости, чем шокировал поклонников.

Джона Хилл выглядел почти неузнаваемым, когда вышел на площадку в образе персонажа, одетый в обтягивающий топ с леопардовым принтом, который подчеркивал его заметно похудевшую фигуру. Об этом рассказало издание Daily Mail.

Образ актера дополняли джинсы, украшенные длинными черными бахромами, а также лохматый парик и очки.

Джона Хилл появился на площадке кардинально похудевшим

Фильм Cut Off, в съемках которого Хилл участвует, сейчас находится в производстве. Его премьера запланирована на 17 июля 2026 года.

По сценарию, Джона Хилл играет роль титулованного брата вместе с сестрой, которых состоятельные родители перестали поддерживать финансово. Его сестру в ленте сыграет Кристен Уиг.

Джона Хилл впервые публично похудел в 2011 году. Это случилось после того, как звезда наняла диетолога и фитнес-тренера по совету своего коллеги по фильму 21 Jump Street Ченнинга Татума, о чем он потом признался в 2016 году.

Джона Хилл после похудения

После этого в 2021 году актер делился, что его отношение к собственному телу кардинально изменилось после многих лет плодотворной работы. Ранее звезда призналась, что пережила сложное детство из-за лишнего веса, акне и упреков сверстников.

"Я не думаю, что я когда-либо снимал рубашку в бассейне, пока мне не исполнилось 35 лет, даже перед семьей и друзьями. Возможно, это произошло бы раньше, если бы мои детские комплексы не усугубились из-за лет публичных насмешек над моим телом со стороны прессы и интервьюеров", — заявлял Джона Хилл.

Когда звезде исполнилось 37 лет, он объявил, что наконец-то "любит и принимает" себя.

Напомним, ранее медиа Page Six рассказало, как заметно похудевший Джона Хилл улыбался папарацци во время прогулки.

В июне 2023 года издание People сообщило, что Джона Хилл в возрасте 39 лет впервые стал отцом.