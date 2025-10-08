41-річний Джона Гілл з'явився на знімальному майданчику схудлим до невпізнання (фото)

41-річний актор Джона Гілл, зірка фільмів "Мачо і ботан" та "Вовк з Уолл-стріт", з'явився на знімальному майданчику в несподіваному образі і схудлим до невпізнання, чим шокував шанувальників.

Related video

Джона Гілл виглядав майже невпізнанним, коли вийшов на майданчик в образі персонажа, одягнений в обтягувальний топ з леопардовим принтом, який підкреслював його помітно схудлу фігуру. Про це розповіло видання Daily Mail.

Образ актора доповнювали джинси, прикрашені довгими чорними бахромами, а також кудлата перука та окуляри.

Daily Mail | Джона Гілл з'явився на майданчику кардинально схудлим

Фільм Cut Off, у зйомках якого Гілл бере участь, наразі перебуває у виробництві. Його прем'єра запланована на 17 липня 2026 року.

За сценарієм, Джона Гілл грає роль титулованого брата разом з сестрою, яких заможні батьки перестали підтримувати фінансово. Його сестру у стрічці зіграє Крістен Віг.

Джона Гілл вперше публічно схуд у 2011 році. Це трапилося після того, як зірка найняла дієтолога та фітнес-тренера за порадою свого колеги по фільму 21 Jump Street Ченнінга Татума, про що він потім зізнався у 2016 році.

Джона Гілл після схуднення

Після цього у 2021 році актор ділився, що його ставлення до власного тіла кардинально змінилося після багатьох років плідної роботи. Раніше зірка зізналася, що пережила складне дитинство через зайву вагу, акне та докори однолітків.

"Я не думаю, що я коли-небудь знімав сорочку в басейні, поки мені не виповнилося 35 років, навіть перед родиною та друзями. Можливо, це сталося б раніше, якби мої дитячі комплекси не посилилися через роки публічних насмішок над моїм тілом з боку преси та інтерв'юерів", — заявляв Джона Гілл.

Коли зірці виповнилося 37 років, він оголосив, що нарешті "любить та приймає" себе.

Нагадаємо, раніше медіа Page Six розповіло, як помітно схудлий Джона Гілл посміхався папараці під час прогулянки.

У червні 2023 року видання People повідомило, що Джона Гілл у віці 39 років вперше став батьком.