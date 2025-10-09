Ирма Витовская после тревожного заявления рассказала, почему оказалась под наркозом

Украинская актриса рассказала о завершении планового медицинского обследования, которое вызвало беспокойство среди ее поклонников. 50-летняя звезда экрана уже вернулась домой и готовится приступить к работе.

Накануне артистка напугала своих подписчиков, сообщив о прохождении медицинской процедуры под наркозом. Позже она опубликовала обновление на своей странице в Facebook, добавив, что для волнений нет причин.

"Я дома уже. Это было плановое обследование с наркозом. Я написала пост не по поводу своего контрольного обследования, а с целью поощрить всех вовремя проходить обследование, чтобы не пропустить момент, когда может быть уже поздно. Большое спасибо вам всем за поддержку. Уже скоро выйду на работу. Хватит, засиделась", — отметила актриса.

Ирма Витовская в больнице

Ранее Ирма Витовская отметила важность регулярных медицинских проверок, особенно в условиях постоянного стресса. По словам артистки, своевременное обращение к врачам в прошлом году позволило ей выявить проблему на ранней стадии.

Ирма Витовская сделала плановое обследование Фото: Facebook

"Вышла из наркоза и слава Богу. Друзья, планово проходите все обследования. В прошлом году Бог подарил мне милость вовремя обратиться, на начальной стадии. Теперь каждый год я прохожу контроль", — написала она.

Артистка подчеркнула, что регулярный медицинский мониторинг особенно важен в сложные времена, поскольку постоянный стресс негативно влияет на здоровье украинцев.

