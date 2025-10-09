Ірма Вітовська після тривожної заяви розповіла, чому опинилась під наркозом

Українська акторка розповіла про завершення планового медичного обстеження, яке викликало занепокоєння серед її шанувальників. 50-річна зірка екрану вже повернулася додому і готується приступити до роботи.

Related video

Напередодні артистка налякала своїх підписників, повідомивши про проходження медичної процедури під наркозом. Згодом вона опублікувала оновлення на своїй сторінці у Facebook, додавши, що для хвилювання причин немає.

"Я вдома вже. Це було планове обстеження з наркозом. Я написала пост не стосовно свого контрольного обстеження, а з метою заохотити всіх вчасно проходити обстеження, щоб не пропустити момент, коли може бути вже пізно. Дуже дякую вам всім за підтримку. Вже скоро вийду на роботу. Досить, засиділася", — зазначила акторка.

Ірма Вітовська у лікарні

Раніше Ірма Вітовська наголосила на важливості регулярних медичних перевірок, особливо в умовах постійного стресу. За словами артистки, своєчасне звернення до лікарів минулого року дозволило їй виявити проблему на ранній стадії.

Ірма Вітовська зробила планове обстеження Фото: Facebook

"Вийшла з наркозу і Богу дякувати. Друзі, планово проходьте всі обстеження. Минулого року Бог подарував мені милість вчасно звернутись, на початковій стадії. Тепер щороку я проходжу контроль", — написала вона.

Артистка підкреслила, що регулярний медичний моніторинг особливо важливий у складні часи, оскільки постійний стрес негативно впливає на здоров'я українців.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Ірма Вітовська зізналася, що має родинні зв'язки з Тіною Кароль.

Чим здивувала Ірма Вітовська в ролі спритної злочинниці в першому українському трилері.

Ми також розповідали, як Ірма Вітовська прокоментувала позицію старшої доньки Ольги Сумської, Антоніни Паперної, яка мешкає в Москві.