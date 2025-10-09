Вышел трейлер "Рыцаря Семи Королевств": приквел "Игры престолов" показал первые кадры (видео)

В США презентован первый трейлер нового приквела культового сериала "Игра престолов". Лента под названием "Рыцарь Семи Королевств" рассказывает историю двух героев, которые жили за столетие до событий оригинального сериала.

Как сообщает The Guardian, на фестивале Comic Con в Нью-Йорке телеканал HBO представил трейлер второго приквела "Игры престолов" — сериала "Рыцарь Семи Королевств". События шоу, созданного по мотивам новелл Джорджа Р. Р. Мартина, происходят за 100 лет до истории, известной фанатам вселенной Вестероса.

Сериал рассказывает о молодом, наивном, но храбром рыцаре сэре Дункане "Данка" Высоком, которого играет Питер Клаффи, и его оруженосце Эгга в исполнении Декстера Сола Анселла. Путешествуя по Вестеросу, они участвуют в рыцарских турнирах, тренировках и битвах, происходящих во времена, когда династия Таргариенов еще удерживает Железный Трон, а легенды о драконах не стерлись из памяти живых.

Трейлер второго приквела "Игры престолов"

"После премьеры трейлера зрители снова увидели средневековый мир Таргариенов, героев в кольчугах, рыцарские турниры и намеки на магические события", — говорится в описании шоу. Среди актеров также Финн Беннетт (принц Эйрион Таргариен), Берти Карвел (принц Бейлор Таргариен), Сэм Спруэлл (принц Мекар Таргариен), Дэниел Ингз (сэр Лионел Баратеон) и Танзин Кроуфорд (Тансель, дорнийская куколка).

События "Рыцаря Семи Королевств" разворачиваются за столетие до "Игры престолов" и через 72 года после "Дома дракона" — первого приквела HBO, вышедшего в 2022 году. Следующий сезон "Дома дракона" ожидается в 2026 году.

Автор и исполнительный продюсер сериала Джордж Р. Р. Мартин отметил, что новый проект будет короче и будет иметь другой тон.

"Это все еще Вестерос, поэтому никто не в безопасности, но сериал будет более камерным и человечным", — написал он в блоге.

Шоураннер Айра Паркер объяснил, что создатели стремились показать историю глазами главного героя.

"Мы хотели, чтобы зрители почувствовали грязь, пот и боль средневековой жизни. Это не масштабная "Игра престолов", а более реалистичное и приземленное видение мира", — сказал он.

Паркер также добавил, что в сериале меньше внимания уделено магическим элементам.

"Никто не думает о магии — это скорее Британия XIV века, где живут суровые, отважные рыцари", — отметил он.

Напомним, сериал "Игра престолов", созданный по романам Джорджа Р. Р. Мартина, выходил с 2011 по 2019 год и получил многочисленные награды. Первый приквел "Дом дракона" дебютировал в 2022 году, а премьера "Рыцаря Семи Королевств" запланирована на январь 2026 года на HBO и HBO Max.

