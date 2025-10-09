Вийшов трейлер "Лицаря Семи Королівств": приквел "Гри престолів" показав перші кадри (відео)

У США презентовано перший трейлер нового приквелу культового серіалу "Гра престолів". Стрічка під назвою "Лицар Семи Королівств" розповідає історію двох героїв, які жили за століття до подій оригінального серіалу.

Як повідомляє The Guardian, на фестивалі Comic Con у Нью-Йорку телеканал HBO представив трейлер другого приквелу "Гри престолів" — серіалу "Лицар Семи Королівств". Події шоу, створеного за мотивами новел Джорджа Р. Р. Мартіна, відбуваються за 100 років до історії, відомої фанатам всесвіту Вестеросу.

Серіал розповідає про молодого, наївного, але хороброго лицаря сера Дункана "Данка" Високого, якого грає Пітер Клаффі, та його зброєносця Егга у виконанні Декстера Сола Анселла. Подорожуючи Вестеросом, вони беруть участь у лицарських турнірах, тренуваннях і битвах, що відбуваються в часи, коли династія Таргарієнів ще утримує Залізний Трон, а легенди про драконів не стерлися з пам’яті живих.

Трейлер другого приквелу "Гри престолів"

"Після прем’єри трейлера глядачі знову побачили середньовічний світ Таргарієнів, героїв у кольчугах, лицарські турніри й натяки на магічні події", – йдеться в описі шоу. Серед акторів також Фінн Беннетт (принц Ейріон Таргарієн), Берті Карвел (принц Бейлор Таргарієн), Сем Спруелл (принц Мекар Таргарієн), Деніел Інгз (сер Ліонел Баратеон) і Танзін Кроуфорд (Тансель, дорнійська лялькарка).

Події "Лицаря Семи Королівств" розгортаються за століття до "Гри престолів" і через 72 роки після "Дому дракона" — першого приквелу HBO, що вийшов у 2022 році. Наступний сезон "Дому дракона" очікується у 2026 році.

Автор і виконавчий продюсер серіалу Джордж Р. Р. Мартін зазначив, що новий проєкт буде коротшим і матиме інший тон.

"Це все ще Вестерос, тому ніхто не в безпеці, але серіал буде більш камерним і людяним", – написав він у блозі.

Шоураннер Айра Паркер пояснив, що творці прагнули показати історію очима головного героя.

"Ми хотіли, щоб глядачі відчули бруд, піт і біль середньовічного життя. Це не масштабна "Гра престолів’" а більш реалістичне та приземлене бачення світу", – сказав він.

Паркер також додав, що у серіалі менше уваги приділено магічним елементам.

"Ніхто не думає про магію — це радше Британія XIV століття, де живуть суворі, відважні лицарі", – зазначив він.

Нагадаємо, серіал "Гра престолів", створений за романами Джорджа Р. Р. Мартіна, виходив із 2011 по 2019 рік і здобув численні нагороди. Перший приквел "Дім дракона" дебютував у 2022 році, а прем’єра "Лицаря Семи Королівств" запланована на січень 2026 року на HBO та HBO Max.

