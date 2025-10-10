Женщина рассказала о японской ходьбе, которая за 30 мин в день творит чудеса

Фитнес-тренеры утверждают, что популярное правило "10 000 шагов в день" можно заменить 30-минутной японской ходьбой, которая дает в 10 раз лучшие результаты. Этот научно обоснованный метод интервальной тренировки подходит даже тем, кто имеет проблемы с суставами.

Правило 10 тысяч шагов в день, которое много лет считалось "золотым стандартом" физической активности, на самом деле не имеет научной основы. Как выяснилось, это был маркетинговый ход японской компании-производителя шагомеров в 1960-х годах. Современные исследования показывают, что для здоровья полезно и меньшее количество шагов, если правильно организовать ходьбу, пишет The Mirror.

Альтернативой называют метод японской ходьбы — интервальную тренировку продолжительностью 30 минут, которая, по словам фитнес-экспертов, обеспечивает лучшие результаты.

Японская техника ходьбы

Фитнес-тренер и TikTok-блогер Юджин Тео объясняет принцип японской ходьбы: "Так вы получите в 10 раз больше преимуществ, чем от достижения 10 тысяч шагов в день, и все это всего за 30 минут".

Правила метода японской походки:

3 минуты быстрой ходьбы;

3 минуты медленной ходьбы;

Чередование темпа в течение 5 циклов;

Японская ходьба помогает сохранять форму Фото: Real Simple

Общая продолжительность: 30 минут;

Рекомендуемая частота: 4 раза в неделю.

Важное условие: даже во время быстрого интервала человек должен сохранять способность разговаривать.

Преимущества для суставов

Ходьба умеренной интенсивности минимизирует нагрузку на суставы — бедра, колени и лодыжки. Это делает ее более безопасной альтернативой изнурительным тренировкам, таким как бег, и отличным вариантом для людей, склонных к травмам или дискомфорту в суставах.

История Карен Хеффернан

После проблем со здоровьем, когда вес женщины достиг 168 кг, она начала применять японскую технику ходьбы в сочетании с правильным питанием.

"Я не могу поверить, что это оказалось настолько простым. Не чувствовала ограничений на протяжении всего пути. Мой девиз сейчас: "откладывай, но не отказывайся". Вы можете позволить себе сладости, нужен баланс", — рассказывает Карен.

За примерно 18 месяцев ей удалось сбросить 92 кг — больше половины изначального веса.

"Это не хирургия, не медикаменты. Только хорошая еда, правильные физические упражнения, качественный сон и мотивация, чтобы продолжать двигаться вперед", — подчеркивает она.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.