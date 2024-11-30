Ходьба для похудения: 7 вариантов, которые помогут вам оставаться в форме

Ходьба является одним из самых эффективных упражнений, которое помогает похудеть за счет сжигания калорий, ускорения метаболизма и улучшения пищеварения. И этот способ похудения вам никогда не надоест, так как вы можете практиковать различные варианты.

Вопреки распространенному мнению, чтобы похудеть, не обязательно проводить каждый день в спортзале, вы можете просто гулять, сжигая калории. Чтобы сделать ваши ежедневные прогулки еще более эффективными, попробуйте эти 7 стилей ходьбы для похудения. Об этом пишет Health Shots.

Быстрая ходьба

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Это эффективный и простой способ может помочь вам похудеть. При ходьбе в более быстром темпе, чем при обычной ходьбе, вы занимаетесь кардио-тренировкой, которая сжигает калории и улучшает физическую форму. Это простое в выполнении упражнение не требует специального оборудования, что делает его доступным абсолютно для всех. Увеличенный темп повышает частоту сердечных сокращений, помогая вам сжигать больше калорий и улучшать обмен веществ. Будь то беговая дорожка, ближайший парк или сад, быстрой ходьбой можно заниматься где угодно, что делает ее отличным способом похудения.

Ходьба назад

Ходьба задом наперед может показаться немного необычной, но она очень эффективна для похудения. Этот тип ходьбы задействует мышцы, которые редко задействуются во время обычной ходьбы, такие как подколенные сухожилия и ягодицы. Кроме того, это улучшает баланс и координацию. Хотя для того, чтобы освоиться, может потребоваться некоторая практика, ходьба в обратном направлении предлагает увлекательный способ бросить вызов своему телу и сжигать калорий уникальным способом.

Ходьба восьмеркой

Это когда вы идете в форме восьмерки, поворачиваясь и извиваясь на ходу. Это можно сделать на большом открытом пространстве, например, в парке или тренажерном зале. Постоянное изменение направления влияет на задействованные мышцы, особенно на ноги и корпус. Этот вариант не только ускоряет сжигание калорий, но и улучшает ловкость и координацию, что делает его веселым и динамичным способом похудения.

Спортивная ходьба

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Это соревновательный стиль ходьбы, в котором вы двигаетесь быстро, но должны следовать строгой технике — одна нога всегда должна касаться земли, а ваша ведущая нога должна быть прямой, когда она опускается. Эта форма ходьбы быстрая и интенсивная, что помогает вам эффективно сжигать больше калорий. Спортивная ходьба — отличный способ бросить вызов мышцам и повысить уровень физической формы, особенно если вы хотите похудеть.

Скандинавская ходьба

Она предусматривает использование специальных палок во время ходьбы, что активизирует мышцы рук, плеч и верхней части тела. Этот тип ходьбы превращает обычную прогулку в тренировку всего тела, помогая вам сжигать больше калорий и наращивать силу. Палки также обеспечивают дополнительную поддержку и устойчивость, что отлично подходит для людей, у которых есть проблемы с суставами.

Ходьба по наклонной дорожке

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Это ходьба в гору или использование беговой дорожки, установленной под наклоном. Ходьба по наклонной местности делает упражнение более сложным, потому что вы работаете против силы тяжести. Этот тип ходьбы нацелен на ягодицы, икры и подколенные сухожилия больше, чем обычная ходьба, которая помогает привести эти мышцы в тонус. Это также фантастический способ сжечь больше калорий, потому что дополнительное сопротивление заставляет ваше тело работать усерднее.

Ходьба с отягощением

Этот тип ходьбы включает в себя ношение легких гантелей или утяжеленного жилета во время ходьбы. Добавленный вес заставляет ваши мышцы работать усерднее, увеличивая сжигание калорий и тонизируя верхнюю часть тела и кор. Начните с легких весов, чтобы предотвратить напряжение, и постепенно увеличивайте нагрузку по мере улучшения уровня физической подготовки. Это простой способ ускорить метаболизм и худеть.

Напомним, ученые доказали, что ходьба по лестнице поможет привести тело в форму и жить дольше.

Ранее Фокус писал о том, как сжигать больше калорий при беге и ходьбе.

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