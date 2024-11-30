Ходьба для схуднення: 7 варіантів, які допоможуть вам залишатися у формі

Ходьба є однією з найефективніших вправ, яка допомагає схуднути завдяки спалюванню калорій, прискоренню метаболізму і поліпшенню травлення. І цей спосіб схуднення вам ніколи не набридне, оскільки ви можете практикувати різні варіанти.

Всупереч поширеній думці, щоб схуднути, не обов'язково проводити кожен день у спортзалі, ви можете просто гуляти, спалюючи калорії. Щоб зробити ваші щоденні прогулянки ще більш ефективними, спробуйте ці 7 стилів ходьби для схуднення. Про це пише Health Shots.

Швидка ходьба

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Це ефективний і простий спосіб може допомогти вам схуднути. Під час ходьби в більш швидкому темпі, ніж під час звичайної ходьби, ви займаєтеся кардіо-тренуванням, яке спалює калорії і покращує фізичну форму. Ця проста у виконанні вправа не потребує спеціального обладнання, що робить її доступною абсолютно для всіх. Збільшений темп підвищує частоту серцевих скорочень, допомагаючи вам спалювати більше калорій і покращувати обмін речовин. Чи то бігова доріжка, чи то найближчий парк або сад, швидкою ходьбою можна займатися будь-де, що робить її чудовим способом схуднення.

Ходьба назад

Ходьба задом наперед може здатися трохи незвичною, але вона дуже ефективна для схуднення. Цей тип ходьби задіює м'язи, які рідко задіюються під час звичайної ходьби, такі як підколінні сухожилля і сідниці. Крім того, це покращує баланс і координацію. Хоча для того, щоб освоїтися, може знадобитися деяка практика, ходьба у зворотному напрямку пропонує захопливий спосіб кинути виклик своєму тілу і спалювати калорії унікальним способом.

Ходьба вісімкою

Це коли ви йдете у формі вісімки, повертаючись і звиваючись на ходу. Це можна зробити на великому відкритому просторі, наприклад, у парку або тренажерному залі. Постійна зміна напрямку впливає на задіяні м'язи, особливо на ноги та корпус. Цей варіант не тільки прискорює спалювання калорій, а й покращує спритність і координацію, що робить його веселим і динамічним способом схуднення.

Спортивна ходьба

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Це змагальний стиль ходьби, в якому ви рухаєтеся швидко, але маєте слідувати суворій техніці — одна нога завжди має торкатися землі, а ваша ведуча нога має бути прямою, коли вона опускається. Ця форма ходьби швидка й інтенсивна, що допомагає вам ефективно спалювати більше калорій. Спортивна ходьба — чудовий спосіб кинути виклик м'язам і підвищити рівень фізичної форми, особливо якщо ви хочете схуднути.

Скандинавська ходьба

Вона передбачає використання спеціальних палиць під час ходьби, що активізує м'язи рук, плечей і верхньої частини тіла. Цей тип ходьби перетворює звичайну прогулянку на тренування всього тіла, допомагаючи вам спалювати більше калорій і нарощувати силу. Палиці також забезпечують додаткову підтримку і стійкість, що чудово підходить для людей, у яких є проблеми з суглобами.

Ходьба похилою доріжкою

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Це ходьба в гору або використання бігової доріжки, встановленої під нахилом. Ходьба по похилій місцевості робить вправу складнішою, тому що ви працюєте проти сили тяжіння. Цей тип ходьби націлений на сідниці, ікри та підколінні сухожилля більше, ніж звичайна ходьба, яка допомагає привести ці м'язи в тонус. Це також фантастичний спосіб спалити більше калорій, тому що додатковий опір змушує ваше тіло працювати старанніше.

Ходьба з обтяженням

Цей тип ходьби включає в себе носіння легких гантелей або обтяженого жилета під час ходьби. Додана вага змушує ваші м'язи працювати старанніше, збільшуючи спалювання калорій і тонізуючи верхню частину тіла і корпус. Почніть з легких ваг, щоб запобігти напруженню, і поступово збільшуйте навантаження в міру поліпшення рівня фізичної підготовки. Це простий спосіб прискорити метаболізм і худнути.

Нагадаємо, вчені довели, що ходьба сходами допоможе привести тіло у форму і жити довше.

Раніше Фокус писав про те, як спалювати більше калорій під час бігу і ходьби.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця