Жінка розказала про японську ходьбу, яка за 30 хв на день робить дива

Фітнес-тренери стверджують, що популярне правило "10 000 кроків на день" можна замінити 30-хвилинною японською ходьбою, яка дає в 10 разів кращі результати. Цей науково обґрунтований метод інтервального тренування підходить навіть тим, хто має проблеми з суглобами.

Related video

Правило 10 тисяч кроків на день, яке багато років вважалося "золотим стандартом" фізичної активності, насправді не має наукового підґрунтя. Як з'ясувалося, то був маркетинговий хід японської компанії-виробника крокомірів у 1960-х роках. Сучасні дослідження показують, що для здоров'я корисна й менша кількість кроків, якщо правильно організувати ходьбу, пише The Mirror.

Альтернативою називають метод японської ходьби — інтервальне тренування тривалістю 30 хвилин, яке, за словами фітнес-експертів, забезпечує кращі результати.

Японська техніка ходьби

Фітнес-тренер і TikTok-блогер Юджин Тео пояснює принцип японської ходьби: "Так ви отримаєте в 10 разів більше переваг, ніж від досягнення 10 тисяч кроків на день, і все це лише за 30 хвилин".

У розділу "Стиль життя" є свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини!

Правила методу японської ходи:

3 хвилини швидкої ходьби;

3 хвилини повільної ходьби;

Чергування темпу протягом 5 циклів;

Японська ходьба допомагає зберігати форму Фото: Real Simple

Загальна тривалість: 30 хвилин;

Рекомендована частота: 4 рази на тиждень.

Важлива умова: навіть під час швидкого інтервалу людина має зберігати здатність розмовляти.

Переваги для суглобів

Ходьба помірної інтенсивності мінімізує навантаження на суглоби — стегна, коліна та щиколотки. Це робить її безпечнішою альтернативою виснажливим тренуванням, таким як біг, і чудовим варіантом для людей, схильних до травм або дискомфорту в суглобах.

Історія Карен Хеффернан

Після проблем зі здоров'ям, коли вага жінки сягнула 168 кг, вона почала застосовувати японську техніку ходьби в поєднанні з правильним харчуванням.

"Я не можу повірити, що це виявилося настільки простим. Не відчувала обмежень протягом усього шляху. Мій девіз зараз: "відкладай, але не відмовляйся". Ви можете дозволити собі солодощі, потрібен баланс", — розповідає Карен.

За приблизно 18 місяців їй вдалося скинути 92 кг — більше як половину початкової ваги.

"Це не хірургія, не медикаменти. Лише хороша їжа, правильні фізичні вправи, якісний сон і мотивація, щоб продовжувати рухатися вперед", — підкреслює вона.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Учені довели, що ходьба сходами допоможе привести тіло у форму і жити довше.

Як спалювати більше калорій під час бігу та ходьби: 3 поради від фітнес-тренера.

Всупереч поширеній думці, щоб схуднути, не обов'язково проводити кожен день у спортзалі, ви можете просто гуляти, спалюючи калорії. Щоб зробити ваші щоденні прогулянки ще більш ефективними, спробуйте ці 7 стилів ходьби.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.