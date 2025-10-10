Жінка розказала про японську ходьбу, яка за 30 хв на день робить дива
Фітнес-тренери стверджують, що популярне правило "10 000 кроків на день" можна замінити 30-хвилинною японською ходьбою, яка дає в 10 разів кращі результати. Цей науково обґрунтований метод інтервального тренування підходить навіть тим, хто має проблеми з суглобами.
Правило 10 тисяч кроків на день, яке багато років вважалося "золотим стандартом" фізичної активності, насправді не має наукового підґрунтя. Як з'ясувалося, то був маркетинговий хід японської компанії-виробника крокомірів у 1960-х роках. Сучасні дослідження показують, що для здоров'я корисна й менша кількість кроків, якщо правильно організувати ходьбу, пише The Mirror.
Альтернативою називають метод японської ходьби — інтервальне тренування тривалістю 30 хвилин, яке, за словами фітнес-експертів, забезпечує кращі результати.
Японська техніка ходьби
Фітнес-тренер і TikTok-блогер Юджин Тео пояснює принцип японської ходьби: "Так ви отримаєте в 10 разів більше переваг, ніж від досягнення 10 тисяч кроків на день, і все це лише за 30 хвилин".
Правила методу японської ходи:
- 3 хвилини швидкої ходьби;
- 3 хвилини повільної ходьби;
- Чергування темпу протягом 5 циклів;
- Загальна тривалість: 30 хвилин;
- Рекомендована частота: 4 рази на тиждень.
Важлива умова: навіть під час швидкого інтервалу людина має зберігати здатність розмовляти.
Переваги для суглобів
Ходьба помірної інтенсивності мінімізує навантаження на суглоби — стегна, коліна та щиколотки. Це робить її безпечнішою альтернативою виснажливим тренуванням, таким як біг, і чудовим варіантом для людей, схильних до травм або дискомфорту в суглобах.
Історія Карен Хеффернан
Після проблем зі здоров'ям, коли вага жінки сягнула 168 кг, вона почала застосовувати японську техніку ходьби в поєднанні з правильним харчуванням.
"Я не можу повірити, що це виявилося настільки простим. Не відчувала обмежень протягом усього шляху. Мій девіз зараз: "відкладай, але не відмовляйся". Ви можете дозволити собі солодощі, потрібен баланс", — розповідає Карен.
За приблизно 18 місяців їй вдалося скинути 92 кг — більше як половину початкової ваги.
"Це не хірургія, не медикаменти. Лише хороша їжа, правильні фізичні вправи, якісний сон і мотивація, щоб продовжувати рухатися вперед", — підкреслює вона.
