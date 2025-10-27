Удивите собеседника: 10 малоизвестных слов в украинском языке

Украинский язык многогранен и разноцветен. Кто-то на нем начал общаться последние годы, а кто-то — всю жизнь. Впрочем, есть слова, которые даже для опытных языковедов могут стать неожиданностью.

Ко Дню украинской письменности и языка Фокус рассказывает о 10 малоизвестных украинских слов. С ними вы точно улучшите свой словарный запас и будете удивлять собеседников.

День украинской письменности и языка

Это государственный праздник, который ежегодно отмечается 27 октября. Также это день чествования Нестора Летописца, монаха Киево-Печерской лавры, которого считают основоположником украинской письменной традиции. Ежегодно в этот день миллионы украинцев в Украине и за рубежом одновременно пишут Радиодиктант национального единства.

10 малоизвестных слов в украинском языке, которые обогатят словарный запас:

Леле — восклицание, выражающее удивление или восхищение.

"Леле, яка дивовижна краса!" — вигукнула вона, побачивши захід сонця над морем.

Бережина — берег реки или другого водоема.

Ми йшли вздовж бережини, милуючись співом пташок та шумом хвиль.

Герць — поединок.

Козаки вийшли на герць, аби довести свою відвагу.

Манівці — неправильный или обходной путь.

Через свою впертість він зайшов манівцями, і тепер довелося шукати правильний шлях.

Водограй — фонтан или водопад.

У центрі парку шумів і переливався на сонці великий водограй.

Путівець — полевая или степная дорога.

Старий путівець повів їх через поле до невеликого хутора.

Ляпавиця — слякоть, мокрая погода.

Осінь видалася холодною, з постійною ляпавицею, яка перетворювала вулиці на болото.

Абшитований — отставной (о воине).

Колишній стрілець, вже абшитований, сидів на лаві й згадував бойові роки.

Клебаня — шляпа (диалектное).

Він зняв клебаню на знак поваги і ввів гостя до хати.

Нателмак — "наскоро", быстро (диалектное).

Він забіг нателмак, тож ми ледь встигли сказати "привіт".

27 октября украинцы отмечают День письменности и языка Фото: УНІАН

