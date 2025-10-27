Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Стиль жизни

Удивите собеседника: 10 малоизвестных слов в украинском языке

10 малоизвестных слов в украинском языке
27 октября украинцы еще больше познают свой язык | Фото: Getty Images

Украинский язык многогранен и разноцветен. Кто-то на нем начал общаться последние годы, а кто-то — всю жизнь. Впрочем, есть слова, которые даже для опытных языковедов могут стать неожиданностью.

Ко Дню украинской письменности и языка Фокус рассказывает о 10 малоизвестных украинских слов. С ними вы точно улучшите свой словарный запас и будете удивлять собеседников.

День украинской письменности и языка

Это государственный праздник, который ежегодно отмечается 27 октября. Также это день чествования Нестора Летописца, монаха Киево-Печерской лавры, которого считают основоположником украинской письменной традиции. Ежегодно в этот день миллионы украинцев в Украине и за рубежом одновременно пишут Радиодиктант национального единства.

10 малоизвестных слов в украинском языке, которые обогатят словарный запас:

  • Леле — восклицание, выражающее удивление или восхищение.

"Леле, яка дивовижна краса!" — вигукнула вона, побачивши захід сонця над морем.

Відео дня
  • Бережина — берег реки или другого водоема.

Ми йшли вздовж бережини, милуючись співом пташок та шумом хвиль.

  • Герць — поединок.

Козаки вийшли на герць, аби довести свою відвагу.

  • Манівці — неправильный или обходной путь.

Через свою впертість він зайшов манівцями, і тепер довелося шукати правильний шлях.

  • Водограй — фонтан или водопад.

У центрі парку шумів і переливався на сонці великий водограй.

  • Путівець — полевая или степная дорога.

Старий путівець повів їх через поле до невеликого хутора.

  • Ляпавиця — слякоть, мокрая погода.

Осінь видалася холодною, з постійною ляпавицею, яка перетворювала вулиці на болото.

  • Абшитований — отставной (о воине).

Колишній стрілець, вже абшитований, сидів на лаві й згадував бойові роки.

  • Клебаня шляпа (диалектное).

Він зняв клебаню на знак поваги і ввів гостя до хати.

  • Нателмак — "наскоро", быстро (диалектное).

Він забіг нателмак, тож ми ледь встигли сказати "привіт".

вышиванки люди
27 октября украинцы отмечают День письменности и языка
Фото: УНІАН

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, Фокус писал, существует ли в украинском языке слово "спасибі".