Удивите собеседника: 10 малоизвестных слов в украинском языке
Украинский язык многогранен и разноцветен. Кто-то на нем начал общаться последние годы, а кто-то — всю жизнь. Впрочем, есть слова, которые даже для опытных языковедов могут стать неожиданностью.
Ко Дню украинской письменности и языка Фокус рассказывает о 10 малоизвестных украинских слов. С ними вы точно улучшите свой словарный запас и будете удивлять собеседников.
День украинской письменности и языка
Это государственный праздник, который ежегодно отмечается 27 октября. Также это день чествования Нестора Летописца, монаха Киево-Печерской лавры, которого считают основоположником украинской письменной традиции. Ежегодно в этот день миллионы украинцев в Украине и за рубежом одновременно пишут Радиодиктант национального единства.
10 малоизвестных слов в украинском языке, которые обогатят словарный запас:
- Леле — восклицание, выражающее удивление или восхищение.
"Леле, яка дивовижна краса!" — вигукнула вона, побачивши захід сонця над морем.
- Бережина — берег реки или другого водоема.
Ми йшли вздовж бережини, милуючись співом пташок та шумом хвиль.
- Герць — поединок.
Козаки вийшли на герць, аби довести свою відвагу.
- Манівці — неправильный или обходной путь.
Через свою впертість він зайшов манівцями, і тепер довелося шукати правильний шлях.
- Водограй — фонтан или водопад.
У центрі парку шумів і переливався на сонці великий водограй.
- Путівець — полевая или степная дорога.
Старий путівець повів їх через поле до невеликого хутора.
- Ляпавиця — слякоть, мокрая погода.
Осінь видалася холодною, з постійною ляпавицею, яка перетворювала вулиці на болото.
- Абшитований — отставной (о воине).
Колишній стрілець, вже абшитований, сидів на лаві й згадував бойові роки.
- Клебаня — шляпа (диалектное).
Він зняв клебаню на знак поваги і ввів гостя до хати.
- Нателмак — "наскоро", быстро (диалектное).
Він забіг нателмак, тож ми ледь встигли сказати "привіт".
