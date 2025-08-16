Задание со звездочкой: как сказать на украинском "опрометчиво"
Русское слово "опрометчиво" часто употребляют в значении "поспешно и без должной осмотрительности", однако в украинском языке ему соответствует целый ряд вариантов перевода — от сдержанных до более эмоциональных. Выбор зависит от контекста.
Обо всех тонкостях, связанных с использованием этого слова в речи, Фокусу рассказывает Дмитрий Данильчук — кандидат филологических наук, доцент кафедры языка медиа КНУ имени Тараса Шевченко.
"Русское наречие опрометчиво имеет значение "поспешно, безрассудно, без должной осмотрительности" и имеет несколько вариантов перевода в украинском языке: безрассудно, безоглядно, необдуманно", — объясняет ученый.
Например:
- "Он необдуманно согласился с условиями нового контракта";
- "Жизнь приучила ее никогда не действовать безрассудно";
- "Я вел себя безрассудно на протяжении всей своей жизни".
Филолог отмечает, что в некоторых контекстах, когда надо сделать акцент на неуместной скорости принятия решения, которая негативно сказалась на конечном результате, можно употребить наречия поспешно, торопливо и даже более образные и экспрессивные — сломя голову, прожогом.
Например: "Джейн поспешно подтвердила, что накануне действительно заходила в пансион", "Мальчишки сломя голову бросились в водоворот спора".
