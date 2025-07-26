Все постоянно путают: как сказать по-украински "просроченный" и "дедлайн"

Некоторые слова часто сложно перевести на украинский язык. Кандидат филологических наук, доцент кафедры языка медиа КНУ имени Тараса Шевченко Дмитрий Данильчук рассказал об основных нюансах.

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По словам филолога, современный украинский литературный язык имеет два слова для обозначения отрезка, промежутка времени, определенного, установленного для чего-либо, — "срок" и "термін". В комментарии Фокусу ученый объясняет, в чем заключается разница.

"Оба слова также могут называть назначенный, установленный момент, время выполнения или наступления чего-либо. В последнее время существительное "срок" явно уступает по популярности "терміну" по крайней мере в разговорной и медийной речи. Да и на этикетках товаров и в инструкциях к ним почти везде видим: "срок действия", "срок годности". Очевидно, говорящие ошибочно воспринимают "срок" как русизм из-за его сходства с русским — срок", — говорит ученый.

Конфликт синонимов

По словам языковеда, стремление "оттолкнуться" от всего, похожего на русское в своей речи, вполне понятно. Из двух или нескольких синонимов люди выбирают как можно менее похожий на русский аналог, предпочитая употреблять "ґатунок", а не "сорт", "брунатний", а не "коричневий", "отримати", а не "одержати", "привітати", а не "поздоровити".

Так же многие — абсолютно безосновательно — считают русизмом и слово "срок" и производные от него: "строковий, безстроковий, короткостроковий, відстрочити, прострочений".

В украинском языке есть слово "просроченный" Фото: Getty

"Не стоит забывать, что слово "термін" имеет в украинском языке "брата-близнеца" — омонимичное существительное со значением "слово или словосочетание, которое означает четко очерченное специальное понятие какой-либо отрасли науки, техники, искусства, общественной жизни и т.п.". Вероятно, именно из-за наличия омонимии и во избежание путаницы в текстах официальных документов (законах, постановлениях, государственных стандартах, других нормативных актах) в значении отрезка времени употребляют только срок со всеми производными от него словами. Однако в менее строго нормированных текстах можем свободно пользоваться в этом значении обоими синонимами — срок и термин", — говорит Дмитрий Васильевич.

Нюансы в словах

Ученый утверждает, что от существительного "термін" образован ряд производных слов: "короткотерміновий, довготерміновий, відтермінувати" (последнее появилось относительно недавно). Однако нужно учитывать различие в значениях прилагательных "срочный" (заключенный на определенный период времени, например, срочный трудовой договор, срочная военная служба) и "терміновий" (срочный, неотложный). О документе, у которого срок действия давно истек, словари рекомендуют говорить "прострочений" (хотя в речи все чаще встречается и неологизм "протермінований").

"Напоследок — о синонимах, образованных от других корней. В активное употребление возвращается существительное "речене́ць" (срок, термин), которым преимущественно называют назначенное время выполнения или наступления чего-либо, то есть то, что сейчас чаще всего именуют "дедлайном" (английское deadline). Для просроченного документа также можно употребить причастие "задавнений" (вид на жительство, долг)", — объясняет Дмитрий Данильчук.

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