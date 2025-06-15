Даже носители языка не знают: как сказать на украинском "ширинка"

Блогер, который зарегистрирован в сети под ником Rami Bulvar, поделился, как правильно перевести на украинский язык слово "ширинка". Как выяснилось, даже носители языка не знают правильного ответа.

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Популяризатор языка предложил несколько вариантов замены, среди которых как широко употребляемые, так и малоизвестные. В комментариях под его роликом в TikTok сразу началась активная дискуссия среди знатоков.

"Вот как по-украински вы скажете "ширинка", ну на штанах? Сегодня стресс-контент, который поразит даже самых экстремальных любителей Reels, поэтому уберите детей от экрана. Оказывается, слово "ширинка" многогранно и используем мы его не совсем корректно, поскольку первоначальное его значение — кусок ткани на всю ширину сотканного полотна. И используется оно в значении скатерти, обрядового платка и даже элемента декора", — пояснил блогер.

Блогер рассказал, как правильно называть "ширинку" Фото: TikTok

По его словам, "ширинка" — это разговорный вариант, однако в литературных источниках вместо этого используется слово "гульфик", то есть прорезь или застегивающийся клапан в передней части брюк или нижнего белья. Этот термин считается более техническим.

"Хотя к согласию филологи в этом вопросе так и не пришли", — резюмировал Rami Bulvar.

Что говорят зрители

"Матня. Так у нас на Днепропетровщине говорят";

"Я — портниха. Всю жизнь называла "гульфик". Думала, что все так говорят";

"На Черкащине говорят ширинка, гульфик у нас никогда не говорили";

"Это молния";

"У нас говорят: закрой ворота, ведь сегодня не суббота".

За считанные дни этот ролик собрал десятки тысяч просмотров, лайков, комментариев и репостов.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Изучение нового языка может казаться сложным начинанием, а любые сложности на этом пути заводят в отчаяние даже опытных полиглотов, однако есть выход.