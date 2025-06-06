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Стиль жизни

Давно забытые: 4 красивых украинских слова, которые стоит использовать уже сейчас

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Фото: УНІАН | Фото иллюстративное

Четыре интересных слова из украинских словарей могут показаться сейчас совсем необычными, хотя раньше довольно активно употреблялись украинцами.

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Об этом рассказал блогер @show_rami.

Он предлагает украинцам знакомиться с древними украинскими словами, которые есть в словарях. Эти слова иногда звучат как иностранные и они совсем не диалектические. Лексемы наши, забытые, но точно стоят того, чтобы о них узнали и вернули в активный обиход.

Вот какие слова нашел блогер-языковед в словарях:

  • замаюсити — спрятать что-то так, что трудно потом найти;
  • огуда — о чем-то не очень приятном, осуждение;
  • задобіддя — предобеденное время, привычки, которые мы делаем до обеда;
  • уповні — не только полнолуние, но и в значении — что-то в разгаре, на пике — "літо уповні ", "вечірка уповні".

Эти слова можно увидеть в литературе XIX — начала ХХ века. Именно чистки украинского языка и навязывание русского вытеснили из активного употребления их. Каждый из нас может начать использовать их в своей речи и учить других.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, "мобилизация" стала словом 2023 года в Украине.