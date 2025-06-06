"Огуда і задобіддя": 4 красиві українські слова, які знають тільки обрані

Чотири цікавих слова з українських словників можуть видатися зараз зовсім незвичними, хоча раніше доволі активно вживалися українцями.

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Про це розповів блогер @show_rami.

Він пропонує українцям знайомитися з давніми українськими словами, які є у словниках. Ці слова інколи звучать як іноземні і вони зовсім не діалектичні. Лексеми наші, забуті, але точно варті того, щоб про них дізналися та повернули до активного ужитку.

Ось які слова знайшов блогер-мовознавець у словниках:

замаюсити – сховати щось так, що важко потім знайти;

– сховати щось так, що важко потім знайти; огуда – про щось не дуже приємне, осуд;

– про щось не дуже приємне, осуд; задобіддя – передобідній час, звички, які ми робимо до обіду;

– передобідній час, звички, які ми робимо до обіду; уповні – не лише повний місяць, а й у значенні – щось у розпалі, на піку – "літо уповні", "вечірка уповні".

Ці слова можна побачити в літературі ХІХ – початку ХХ століття. Саме чистки української мови та нав'язування російської витіснили з активного ужитку їх. Кожен з нас може почати використовувати їх у своєму мовленні та навчати інших.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Дослідники вважають, що всі мови походять від одного лінгвістичного генеалогічного дерева.

Вивчення нової мови може бути страшним і громіздким починанням, а будь-які затримки на шляху можуть змусити впасти у відчай навіть досвідчених поліглотів, проте є вихід.

Крім того, "мобілізація" стала словом 2023 року в Україні.