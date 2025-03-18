Колись усі люди на Землі говорили однією мовою: що з'ясували вчені

Дослідники вважають, що всі мови походять від одного лінгвістичного генеалогічного дерева.

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На сьогоднішній день люди спілкуються між собою більш ніж 7 тис. мовами. Вчені в новому дослідженні з'ясували, що всі існуючі на Землі мови виникли від одного лінгвістичного генеалогічного дерева. Воно виникло ще до того, як наш вид розділився на окремі популяції 135 тис. років тому, пише Science Alert.

Вербальна революція сталася 100 тис. років тому і її можна відстежити в поведінці Homo sapiens, у нашому використанні символіки, що прикрашали тіла та гравіювання.

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"У кожної популяції, що розгалужується по всьому світу, є людська мова, і всі мови пов'язані. Я думаю, ми можемо з достатньою часткою впевненості сказати, що перший поділ стався близько 135 000 років тому, тож здатність людини до мови мала бути присутнім на той час або раніше", — каже лінгвіст Массачусетського технологічного інституту Сігеру Міягава.

Згідно з аналізом геному людини, Homo sapiens уперше розділився на окремі популяції близько 135 000 років тому.

"Якби лінгвістичні здібності розвинулися пізніше, ми б знаходили деякі сучасні популяції людей без власної мови або ж тих, хто спілкувався б принципово іншим способом. Але ми не бачимо ні того, ні іншого", — підкреслюють автори дослідження.

Своєю чергою, новий спосіб спілкування сформував характерну людську поведінку, від виникнення системних наскельних малюнків до поховання мертвих. До цього така поведінка виявлялася вкрай рідко.

"Якимось чином це стимулювало людське мислення і допомогло створити вищезгадані види поведінки. Якщо ми маємо рацію, люди вчилися одне в одного завдяки мові та розвивалися", — каже Міягава.

Інші дослідники кажуть, що такі поведінкові зрушення накопичувалися поступово, чому сприяла мова, але не була їхньою рушійною силою. Люди експериментували з новими матеріалами та з часом формували складніші соціальні мережі.

Також зазначається, що здатність до мови існувала ще до появи нашого виду, наприклад, у тварин. Спосіб, яким люди впорядковують слова для створення сенсу, виявлений у деяких тварин, але люди, здається, використовують його досить унікальним способом.

Нагадаємо, сьогодні у світі налічується 7168 живих мов. З них третина перебуває під загрозою зникнення. З цієї третини у багатьох мов залишилося менше ніж 1 тисяча людей, які розмовляють ними. Але яка з мов найстаріша?