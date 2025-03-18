Когда-то все люди на Земле говорили на одном языке: что выяснили ученые

Исследователи считают, что все языки произошли от одного лингвистического генеалогического дерева.

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На сегодняшний день люди общаются между собой на более чем 7 тыс. языках. Ученые в новом исследовании выяснили, что все существующие на Земле языки возникли от одного лингвистического генеалогического дерева. Оно возникло еще до того, как наш вид разделился на отдельные популяции 135 тыс. лет назад, пишет Science Alert.

Вербальная революция произошла 100 тыс. лет назад и ее можно отследить в поведении Homo sapiens, в нашем использовании символики, украшавших тела и гравировки.

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"У каждой популяции, разветвляющейся по всему миру, есть человеческий язык, и все языки связаны. Я думаю, мы можем с достаточной долей уверенности сказать, что первое разделение произошло около 135 000 лет назад, поэтому способность человека к языку должна была присутствовать к тому времени или раньше", — говорит лингвист Массачусетского технологического института Сигеру Миягава.

Согласно анализу генома человека, Homo sapiens впервые разделился на отдельные популяции около 135 000 лет назад.

"Если бы лингвистические способности развились позже, мы бы находили некоторые современные популяции людей без собственного языка или же тех, кто общался бы принципиально иным способом. Но мы не видим ни того, ни другого", — подчеркивают авторы исследования.

В свою очередь, новый способ общения сформировал характерное человеческое поведение, от возникновения системных наскальных рисунков до захоронения мертвых. До этого такое поведение обнаруживалось крайне редко.

"Каким-то образом это стимулировало человеческое мышление и помогло создать вышеупомянутые виды поведения. Если мы правы, люди учились друг у друга благодаря языку и развивались", — говорит Миягава.

Другие исследователи говорят, что такие поведенческие сдвиги накапливались постепенно, чем способствовал язык, но не был их движущей силой. Люди экспериментировали с новыми материалами и со временем формировали более сложные социальные сети.

Также отмечается, что способность к языку существовала еще до появления нашего вида, к примеру, у животных. Способ, которым люди упорядочивают слова для создания смысла, обнаружен у некоторых животных, но люди кажется, используют его достаточно уникальным способом.

Напомним, сегодня в мире насчитывается 7168 живых языков. Из них треть находится под угрозой исчезновения. Из этой трети у многих языков осталось менее 1 тысячи говорящих на них людей. Но какой из языков самый старый?