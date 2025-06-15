Навіть носії мови не знають: як сказати українською "ширінка"

Блогер, який зареєстрований у мережі під ніком Rami Bulvar, поділився в новому відео, як правильно перекласти українською слово "ширінка". Як з’ясувалося, навіть носії мови не знають правильної відповіді.

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Популяризатор мови запропонував кілька варіантів заміни, серед яких як широковживані, так і маловідомі. У коментарях під його роликом в TikTok відразу розпочалась активна дискусія з-поміж знавців.

"От як українською ви скажете "ширінка", ну на штанях? Сьогодні стрес-контент, який вразить навіть найекстремальніших поціновувачів Reels, тому приберіть дітей від екрана. Виявляється, слово "ширінка" багатогранне і використовуємо ми його не зовсім коректно, оскільки первісне його значення — шматок тканини на всю ширину витканого полотна. І використовується воно у значенні скатертини, обрядової хустки й навіть елементу декору", — пояснив блогер.

Блогер розказав, як правильно називати "ширінку" Фото: TikTok

За його словами, "ширінька" (саме в такому форматі радять писати мовознавці) — це розмовний варіант, однак у літературних джерелах натомість використовується слово "гульфик", тобто проріз або застібний клапан у передній частині штанів або спідньої білизни. Цей термін вважається більш технічним.

"Хоча згоди філологи у цьому питанні так і не дійшли", — резюмував Rami Bulvar.

Що кажуть глядачі

"Матня. Так у нас на Дніпропетровщині кажуть";

"Я — кравчиня. Все життя називала "гульфик". Думала, що всі так кажуть";

"На Черкащині кажуть ширінька, гульфик в нас ніколи не говорили";

"То блискавка";

"У нас кажуть: закрий ворота, бо сьогодні не субота".

За лічені дні цей ролик зібрав десятки тисяч переглядів, вподобайок, коментарів та репостів.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Вивчення нової мови може здаватися складним починанням, а будь-які складнощі на цьому шляху заводять у відчай навіть досвідчених поліглотів, проте є вихід.