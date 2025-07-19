Ошибаются почти все: как сказать по-украински "наволочка" и "пододеяльник"

Названия этих двух предметов постельного белья часто вызывают вопросы. Кандидат филологических наук, доцент кафедры языка медиа КНУ имени Тараса Шевченко Дмитрий Данильчук объяснил, как правильно перевести на украинский язык.

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Ученый объясняет Фокусу, что существительное на́волочка является вполне нормативным в современном украинском литературном языке, но его первоначальное значение отличалось от ныне привычного: в словарях 1910-х-20-х годов это слово (обычно в форме на́волока) подавали как синоним к напі́рник, пі́рник, на́сипка, для обозначения нижнего чехла в подушке, куда насыпают перья, пух и другое ее "мягкое содержимое". А вот внешнюю оболочку подушки тогда называли по́шивкою или поши́ванкою.

"Во второй половине ХХ века русско-украинские словари эпохи принудительного "сближения языков" начинают последовательно фиксировать (или скорее навязывать) существительные наволока и наволочка как синонимы к пошивка, то есть в значении русского "наволочка". И не без успехов: если в словарях 1960-х годов ряд синонимов, которыми переводили русское "наволочка", еще начинался словом "пошивка", то уже через 30-40 лет на первое место выходит "общепонятная" наволочка", — объясняет Дмитрий Васильевич.

Пошивка и напірник

По словам Данильчука, иногда обращают внимание на определенную неблагозвучность существительного наволочка из-за его сходства с грубым словом "наволоч". В конце концов, употребление слова наволочка в украинском языке в свое время было искусственно "активизировано", и сегодня следовало бы отдавать предпочтение более традиционным и к тому же лишенным нежелательной созвучности названиям оболочек подушки — "пошивка" (внешняя) и "напірник" (внутренняя).

"Наволочка" — это "пошивка" (внешняя) и "напірник" (внутренняя) Фото: Freepik

Підковдра вместо пододеяльника

"Что касается существительного пододеяльник, то это вообще типичный пример лексической кальки из русского языка, даже без попытки как-то подстроить внутреннюю форму этого слова к лексическому составу украинского языка: ведь в нем нет и никогда не было слова "одеяло". Несмотря на это лексема "пододеяльник" довольно прочно прижилась и в словарях, и в литературной речи. Профессор Александр Пономарив предлагает называть эту вещь підковдрою. Не вижу оснований ставить под сомнение эту рекомендацию", — говорит ученый.

Вместо "пододеяльник" лучше говорить "підковдра" Фото: Freepik

Дмитрий Данильчук также добавил, что в словарях периода интенсивной русификации можно найти немало подобных извращений, таких как "безчасся", "новомісяччя" или "утюг".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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