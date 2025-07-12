Даже отличники не знают: как правильно сказать по-украински "уйти в загул"

Кандидат филологических наук, доцент кафедры языка и стилистики КНУ имени Тараса Шевченко Дмитрий Данильчук рассказал, как заменить это выражение гораздо более колоритными вариантами.

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Украинский языковед рассказал Фокусу, что русское выражение "уйти в загул" можно перевести по-разному, в зависимости от тех семантических оттенков, которые хотим подчеркнуть.

Ученый предлагает несколько форм, о некоторых не знают даже отличники:

пуститися берега;

піти в запій;

загуляти;

піти на гулі;

розгулятися;

заброїти;

заколобродити.

"Интересно, что в источниках конца ХІХ — начала ХХ века в значении "загуляти", "заколобродити" употребляли и глагол закурить: "Продав всю худобу та як закурив" (Словарь Бориса Гринченко)", — добавляет Дмитрий Васильевич.

Языковед рассказал, как лучше перевести выражение "уйти в загул" Фото: Freepik

По его словам, украинский язык тяготеет к однословным сказуемым — в отличие от русского с его многочисленными так называемыми расщепленными сказуемыми: "заниматься рисованием", "впасть в уныние", "разразиться смехом".

"Украинцы в таких случаях скорее скажут: рисовать, расстроиться, расхохотаться. Поэтому передача русской конструкции "уйти в загул" компактным и не менее выразительным "загулять" вполне соответствует этой тенденции", — заключает он.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

К тому же блогер, который зарегистрирован в сети под ником Rami Bulvar, поделился в новом видео, как правильно перевести на украинский слово "ширінка". Как выяснилось, даже носители языка не знают правильного ответа.