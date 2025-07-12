Навіть відмінники не знають: як правильно сказати українською "уйти в загул"

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри мови та стилістики КНУ імені Тараса Шевченка Дмитро Данильчук розповів, як замінити цей вислів набагато колоритнішими варіантами.

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Український мовознавець розповів Фокусу, що російський вислів "уйти в загул" можна перекласти по-різному, залежно від тих семантичних відтінків, які хочемо підкреслити.

Вчений пропонує кілька форм, про деякі не знають навіть відмінники:

пуститися берега;

піти в запій;

загуляти;

піти на гулі;

розгулятися;

заброїти;

заколобродити.

"Цікаво, що в джерелах кінця ХІХ — початку ХХ століття у значенні "загуляти", "заколобродити" вживали й дієслово закурити: "Продав усю худобу та як закурив" (Словник Бориса Грінченка)", — додає Дмитро Васильович.

Мовознавець розповів, як краще перекласти вислів "уйти в загул" Фото: Freepik

За його словами, українській мові властиве тяжіння до однослівних присудків — на відміну від російської з її численними так званими розщепленими присудками: "заниматься рисованием", "впасть в уныние", "разразиться смехом".

"Українці в таких випадках скоріше скажуть: малювати, засмутитися, розреготатися. Тож передавання російської конструкції "уйти в загул" компактним і не менш виразним "загуляти" цілком відповідає цій тенденції", — підсумовує він.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

До того ж блогер, який зареєстрований у мережі під ніком Rami Bulvar, поділився в новому відео, як правильно перекласти українською слово "ширінка". Як з’ясувалося, навіть носії мови не знають правильної відповіді.