Навіть відмінники не знають: як правильно сказати українською "уйти в загул"
Кандидат філологічних наук, доцент кафедри мови та стилістики КНУ імені Тараса Шевченка Дмитро Данильчук розповів, як замінити цей вислів набагато колоритнішими варіантами.
Український мовознавець розповів Фокусу, що російський вислів "уйти в загул" можна перекласти по-різному, залежно від тих семантичних відтінків, які хочемо підкреслити.
Вчений пропонує кілька форм, про деякі не знають навіть відмінники:
- пуститися берега;
- піти в запій;
- загуляти;
- піти на гулі;
- розгулятися;
- заброїти;
- заколобродити.
"Цікаво, що в джерелах кінця ХІХ — початку ХХ століття у значенні "загуляти", "заколобродити" вживали й дієслово закурити: "Продав усю худобу та як закурив" (Словник Бориса Грінченка)", — додає Дмитро Васильович.
За його словами, українській мові властиве тяжіння до однослівних присудків — на відміну від російської з її численними так званими розщепленими присудками: "заниматься рисованием", "впасть в уныние", "разразиться смехом".
"Українці в таких випадках скоріше скажуть: малювати, засмутитися, розреготатися. Тож передавання російської конструкції "уйти в загул" компактним і не менш виразним "загуляти" цілком відповідає цій тенденції", — підсумовує він.
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