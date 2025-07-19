Помиляються майже всі: як сказати українською "наволочка" і "підодіяльник"

Назви цих двох предметів постільної білизни часто викликають запитання в мовців. Кандидат філологічних наук, доцент кафедри мови медіа КНУ імені Тараса Шевченка Дмитро Данильчук пояснив, як правильно говорити українською.

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Вчений пояснює Фокусу, що іменник на́волочка є цілком нормативним у сучасній українській літературній мові, але його первісне значення відрізнялося від нині звичного: у словниках 1910-х–20-х років це слово (зазвичай у формі на́волока) подавали як синонім до напі́рник, пі́рник, на́сипка, на позначення спіднього чохла в подушці, куди насипають пір’я, пух та інший її "м’який вміст". А от зовнішню оболонку подушки тоді називали по́шивкою або поши́ванкою.

"У другій половині ХХ століття російсько-українські словники епохи примусового "зближення мов" починають послідовно фіксувати (або радше нав’язувати) іменники наволока і наволочка як синоніми до пошивка, тобто в значенні російського "наволочка". І не без успіхів: якщо в словниках 1960-х років ряд синонімів, якими перекладали російське "наволочка", ще починався словом "пошивка", то вже за 30-40 років потому на перше місце виходить "общєпонятна" наволочка", — пояснює Дмитро Васильович.

Пошивка і напірник

За словами Данильчука, часом звертають увагу на певну немилозвучність іменника наволочка через його подібність до лайливо-згрубілого "наволоч". Зрештою, вживання слово наволочка в українській мові свого часу було штучно "активізовано", і сьогодні варто було б віддавати перевагу більш традиційним і до того ж позбавленим небажаної співзвучности назвам оболонок подушки — "пошивка" (зовнішня) і "напірник" (внутрішня).

"Наволочка" — це "пошивка" (зовнішня) і "напірник" (внутрішня) Фото: Freepik

Підковдра замість підодіяльника

"Що ж до іменника підодіяльник, то це взагалі типовий приклад лексичної кальки з російської мови, навіть без намагання якось підлаштувати внутрішню форму цього слова до лексичного складу української мови: адже в ній немає й ніколи не було слова одіяло (по-нашому — ковдра або укривало). Попри це лексема "підодіяльник" досить міцно прижилася і в словниках, і в літературному мовленні. Професор Олександр Пономарів пропонує називати цю річ підковдрою. Не бачу підстав ставити під сумнів цю рекомендацію", — каже науковець.

Замість "підодіяльник" краще казати "підковдра" Фото: Freepik

Дмитро Данильчук також додав, що у словниках періоду інтенсивної русифікації можна знайти чимало подібних покручів, як-то "безчасся", "новомісяччя" або, приміром, "утюг" як синонім до праска.

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